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Țintă aeriană detectată la sud-est de Insula Șerpilor: mesaj Ro-Alert în zona de nord a județului Tulcea, două avioane F-16 ridicate

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Avioane F-16
Avioane F-16 ale României. Foto: Profimedia
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Un mesaj Ro-Alert a fost emis vineri seară pentru zona de nord a județului Tulcea, după ce o țintă aeriană a fost detectată la sud-est de Insula Șerpilor, în spațiul aerian ucrainean, a transmis MApN. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

ACTUALIZARE 23.20: Alerta aeriană a încetat la ora 22:58, a informat MApN.

Știrea inițială: „În cursul acestei seri, 13 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la sud-est de Insula Șerpilor, în spațiul aerian ucrainean.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești. 

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona nord a județului Tulcea, iar la ora 21.53 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a transmis sursa citată pe Facebook.

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MapN are în instruire 2.000 de militari voluntari în acest an. Radu Oprea: „Ținta este de peste 120.000 de militari activi până 2044”

Editor : A.M.G.

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