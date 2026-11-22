Radarele Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au detectat, duminică seară, ţinte aeriene la est de Insula Şerpilor, fiind emis mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea.

ACTUALIZARE 21:40: Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat, duminică seară, că alerta aeriană a încetat la ora 21:15, nefiind raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Mesajul RO-ALERT a fost emis la ora 20:01 pentru zona de nord a judeţului Tulcea, după ce radarele MApN au detectat ţinte aeriene la est de Insula Şerpilor.

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, a informat anterior MApN.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, informează MApN într-o postare pe Facebook.

„Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea, iar la ora 20:01 a fost transmis un mesaj RO-ALERT”, menţionează sursa citată.

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Editor : C.S.