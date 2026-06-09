Titi Aur, expert în conducere defensivă, a declarat marți, la Digi24, că TIR-ul scăpat de sub control în Constanța reprezintă un „pericol public maxim”. El a susținut că nu a fost „un accident”, ci un incident „aproape intenționat”, care ar trebui sancționat drastic.

„Nu prea a fost un accident, a fost un incident. Accidentul este accidental, aici practic a fost aproape intenționat sau oricum, faza finală a fost deja intenționat făcută de acest conducător auto”, a spus el.

„Suntem într-o junglă, suntem într-o mișcare aproape browniană când vorbim de circulația din România. Scapă fiecare pe unde poate”, a afirmat Titi Aur.

Acesta a completat că, atunci „când discutăm de astfel de evenimente care sunt într-adevăr speciale, nu se întâmplă chiar toată ziua, ar trebui sancționate drastic”.

„Să ne imaginăm că s-ar fi întâmplat acest lucru în Statele Unite. Polițiștii de acolo rezolvă foarte repede. Nu trebuie să exagerăm, dar în același timp nici nu trebuie permis ca un astfel de conducător auto (...) să mai aibă dreptul vreodată să circule dacă s-a comportat în felul ăsta”.

„Este pericol public maxim. Și când vorbești de o mașină mică este o armă când e scăpată de sub control. Când vorbești de un TIR de 40 de tone sau cât o fi, dacă era încărcat, este pericol public maxim”, a declarat el.

Titi Aur a mai spus că șoferul TIR-ului „trebuie sancționat cu maximă eficiență”.

„Sistemul tot are foarte multe lacune”

Întrebat despre scenariul în care șoferului i s-ar fi făcut rău la volan, el a declarat: „E foarte greu de spus dacă i s-a făcut rău. A lovit atâtea mașini, pe urmă a ajuns să se manifeste în felul ăsta. Înseamnă că e o criză foarte gravă și atunci putem vorbi despre sistemul medical pentru cei care verifică șoferii, acea verificare medicală”.

„Noi practic nu mai beneficiem în ziua de astăzi de adevăratul examen psihologic. Noi nu mai beneficiem de urmărirea conducătorilor auto din partea medicului de familie care știe istoricul medical și care ar trebui, în opinia mea, să aibă puterea legală să-l oprească pe un conducător auto, să-i suspende, să-i anuleze eventual dreptul de a conduce din punct de vedere medical. Dar acest lucru nu se întâmplă la noi”.

„Sistemul tot are foarte multe lacune”, a completat el.

De asemenea, Titi Aur a punctat că România este singura țară din Europa care „nu are un organism, o entitate care să coordoneze siguranța rutieră”.

„Fiecare face ce crede, sistemul medical, ce crede, poliția, ce crede, transporturile, ce cred, educația, ce crede. Nu avem acest creier. Nu există acest organism sau există, dar nu funcționează”, a spus el.

Editor : C.S.