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Exclusiv Titi Aur: „Siguranța rutieră e o orchestră fără dirijor”. Cum explică el accidentul de la Brașov: „Cred că șoferul s-a speriat”

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masina pe bulevard in bucuresti
Foto: Captură video Digi24
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Din articol
„O orchestră fără dirijor”

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a declarat miercuri, în direct la Digi24, că România este „sub cota zero la siguranță rutieră” și că problema nu este tratată suficient de autorități. El spune că lipsa educației rutiere și a pregătirii șoferilor pentru situații-limită contribuie la producerea accidentelor și descrie sistemul drept „o orchestră fără dirijor”.

Întrebat despre accidentul produs în centrul istoric al Brașovului, în care o mașină a ajuns pe trotuar după ce a trecut peste un sens giratoriu și a lovit pietoni, Titi Aur a spus că, indiferent dacă șoferul a suferit sau nu o problemă medicală, o posibilă explicație este reacția acestuia într-un moment de panică.

„În primul rând, văd că siguranța rutieră nu contează deloc pentru autoritățile din România. În România mor pe drumurile publice, zilnic, un număr egal de civili cât mor în războiul din Ucraina.  Și pe nimeni nu interesează toate aceste accidente. Suntem sub cota zero la siguranță rutieră și nimeni nu face nimic”, a declarat Titi Aur.

„La Brașov ce s-a întâmplat? Șoferul a accelerat. De ce a accelerat? Indiferent că a avut criză, că n-a avut criză medicală sau că s-a speriat, eu cred că s-a speriat de ceva, asta este părerea mea. Nu știu de ce, e ceva, o cauză externă”, a afirmat el.

Titi Aur a explicat că poziția piciorului drept pe pedale poate contribui la producerea unor astfel de accidente.

„Poziția piciorului drept, unde ții călcâiul. Dacă îl ții în dreptul pedalei de accelerație, atunci când apare un moment emoțional, că ți s-a făcut rău, că te-a speriat cineva, că a făcut un «bau» în spatele tău, creierul tău spune să apeși pe ceva, adică pe frână, că ăsta este instinctul șoferului, dar tu apeși accelerație. Ce se întâmplă mai departe? Când mașina accelerează în loc să frâneze, intri în panică și apeși și mai tare, în mintea ta, pe frână, dar de fapt apeși pe accelerație”, a spus el.

Expertul în conducere defensivă susține că astfel de situații au fost întâlnite în mai multe cazuri, inclusiv accidente în care mașinile au ajuns în vitrine, au lovit alte autoturisme în parcări sau au accidentat persoane.

„Asta face parte din prima lecție când te urci la volan, la școala de șoferi, cum stai la volan. Nu se învață la noi asta. Școlile de șoferi nu te învață care este poziția corectă la volan, de exemplu, a piciorului drept, unde trebuie să stea”, a afirmat Titi Aur.

„O orchestră fără dirijor”

Titi Aur a criticat și modul în care este gestionată siguranța rutieră în România și a susținut că autoritățile nu acordă suficientă atenție educației și prevenirii accidentelor.

„Eu am făcut asta, eu am fost în comisie, eu am vorbit, am fost alungat. Efectiv au sărit pe mine niște domni de la asociațiile școlilor de șoferi, că de ce mă bag. Și sunt tragedii imense și sunt niște responsabili morali. Responsabilul legal îl va stabili legea. Nu vorbim despre asta. Responsabilii morali sau câteodată chiar indirect responsabili sunt cei care nu vor să îmbunătățească sistemul de educație, de conștientizare”, a spus el.

Expertul consideră că una dintre principalele probleme este lipsa unei instituții care să coordoneze siguranța rutieră.

„Marea problemă a noastră este că România este singura țară din Europa care nu are un organism, o entitate care să gestioneze siguranța rutieră. Este o orchestră fără dirijor. Fiecare face ce crede și aici mă refer la cei care pot să facă lucruri: Ministerul de Interne, Transporturi, Educație, Ministerul Muncii”, a afirmat Titi Aur.

El a avertizat că, fără schimbări în acest domeniu, accidentele grave vor continua.

„Unii nu fac nimic și asistăm și vom asista la tragedii în continuare, până când vom reuși să organizăm sau să conteze și siguranța rutieră pentru autoritățile din România. Deocamdată nu contează”, a afirmat el. 

Editor : C.S.

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