Autoritățile au decis suspendarea cursurilor în toate școlile și grădinițele din București pentru ziua de miercuri, 8 octombrie, pe durata codului roșu de ploi abundente. Măsura a fost luată la propunerea Inspectoratului Școlar, în condițiile în care meteorologii anunță cele mai mari cantități de precipitații din ultimii ani în România și în Capitală. Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a declarat în direct la Digi24 că prioritatea autorităților este protejarea vieții și a sănătății populației.

„Decizia, la propunerea Inspectoratului Școlar, a fost aceea de a suspenda cursurile pentru ziua de mâine, pe perioada codului roșu, având în vedere nivelul de precipitații care se anunță – cel mai mare nivel din ultimii ani în România și în București. Trebuie să fim prudenți și să nu riscăm viața populației, să nu riscăm să se creeze ambuteiaje și să blocăm orașul”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Se așteaptă ca și județul Ilfov să adopte aceeași măsură. „Așteptăm decizia autorităților din Ilfov de a închide școlile pe această perioadă. Cu siguranță, Ilfovul se va coordona cu municipiul București și va adopta această măsură”, a adăugat primarul Capitalei.

„Prioritatea noastră este ca viețile bucureștenilor și sănătatea populației să nu fie afectate”, a mai spus el.

Toate școlile și grădinițele din Capitală vor fi închise, cu excepția universităților, care își pot decide programul independent, având autonomie universitară.

Autoritățile au anunțat că au discutat cu reprezentanții Apa Nova și ISU București-Ilfov, care sunt pregătiți să intervină în cazul acumulărilor de apă.

„Pe partea de transport în comun, tramvaiele își vor suspenda circulația în anumite zone unde nu va fi eliberată calea de rulare”, a transmis Bujduveanu.

„Ne așteptăm ca acest eveniment să afecteze Capitala, dar suntem pregătiți”, a adăugat el.

În ultimele luni, autoritățile locale au desfășurat lucrări de întreținere și toaletare a arborilor din parcuri, pentru a reduce riscurile în timpul fenomenelor meteo extreme.

„Au fost defrișați sute de copaci uscați sau care prezentau pericole, însă nu recomandăm bucureștenilor să circule pe străzi în perioada de valabilitate a codului roșu”, a declarat edilul.

