Live TV

News Alert Toate școlile din București vor fi închise miercuri. Stelian Bujduveanu: „Trebuie să fim prudenți și să nu blocăm orașul”

Data actualizării: Data publicării:
sala de clasa goala, scoala
Foto. Profimedia

Autoritățile au decis suspendarea cursurilor în toate școlile și grădinițele din București pentru ziua de miercuri, 8 octombrie, pe durata codului roșu de ploi abundente. Măsura a fost luată la propunerea Inspectoratului Școlar, în condițiile în care meteorologii anunță cele mai mari cantități de precipitații din ultimii ani în România și în Capitală. Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a declarat în direct la Digi24 că prioritatea autorităților este protejarea vieții și a sănătății populației.

„Decizia, la propunerea Inspectoratului Școlar, a fost aceea de a suspenda cursurile pentru ziua de mâine, pe perioada codului roșu, având în vedere nivelul de precipitații care se anunță – cel mai mare nivel din ultimii ani în România și în București. Trebuie să fim prudenți și să nu riscăm viața populației, să nu riscăm să se creeze ambuteiaje și să blocăm orașul”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Se așteaptă ca și județul Ilfov să adopte aceeași măsură. „Așteptăm decizia autorităților din Ilfov de a închide școlile pe această perioadă. Cu siguranță, Ilfovul se va coordona cu municipiul București și va adopta această măsură”, a adăugat primarul Capitalei.

„Prioritatea noastră este ca viețile bucureștenilor și sănătatea populației să nu fie afectate”, a mai spus el.

Citește și: Primăria București pune la dispoziție un număr gratuit pentru sesizări de urgență, în urma codului roșu de ploi

Toate școlile și grădinițele din Capitală vor fi închise, cu excepția universităților, care își pot decide programul independent, având autonomie universitară.

Autoritățile au anunțat că au discutat cu reprezentanții Apa Nova și ISU București-Ilfov, care sunt pregătiți să intervină în cazul acumulărilor de apă.

„Pe partea de transport în comun, tramvaiele își vor suspenda circulația în anumite zone unde nu va fi eliberată calea de rulare”, a transmis Bujduveanu.

„Ne așteptăm ca acest eveniment să afecteze Capitala, dar suntem pregătiți”, a adăugat el.

În ultimele luni, autoritățile locale au desfășurat lucrări de întreținere și toaletare a arborilor din parcuri, pentru a reduce riscurile în timpul fenomenelor meteo extreme.

„Au fost defrișați sute de copaci uscați sau care prezentau pericole, însă nu recomandăm bucureștenilor să circule pe străzi în perioada de valabilitate a codului roșu”, a declarat edilul.

Citește și: Stare de alertă în sud și sud-estul României. Școli închise, saci cu nisip montați în orașe, echipe de intervenție mobilizate

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
Cabinet meeting of the Federal Government
2
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
3
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Screenshot 2025-10-03 001520
4
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
o persoana regleaza caldura din calorifer
5
Începe furnizarea căldurii în București. Anunțul Termoenergetica despre zonele unde pot...
Gică Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
Digi Sport
Gică Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Bolojan iese la atac: A cerut PNL să nu voteze proiectele PSD care...
Dmitri Medvedev (stânga). Donald Trump (dreapta)
Medvedev, ironic la adresa lui Trump după declarațiile despre...
mihai fifor
Fifor, după ce Bolojan le-a cerut aleșilor PNL să nu voteze unele...
Ukrainian kopiika coins close up. Big amount of ukrainian money on table. Business and stock concept for Ukrainian currency. Ukrainian kopiika coins
„Războiul bănuțului”. Cum încearcă Ucraina să lupte cu moștenirea...
Ultimele știri
Avertisment de la Copenhaga: Donald Trump nu a renunțat la Groenlanda
O politiciană din Germania, abia aleasă primar, a fost înjunghiată în fața casei sale și este în stare gravă
O clădire s-a prăbușit în centrul Madridului, la doar câțiva pași de Teatrul Regal
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ciclon Barbara în România. Foto Getty Images
Cum s-a format ciclonul Barbara care a lovit România. Ce fenomene extreme au declanșat alerta de cod roșu
pompierii interventie inundatii
Primăria București pune la dispoziție un număr gratuit pentru sesizări de urgență, în urma codului roșu de ploi
N12 PREGATIRI INUNDATII SACI VALUL LUI TRAIAN VO 071025_00771
Stare de alertă în sud și sud-estul României. Școli închise, saci cu nisip montați în orașe, echipe de intervenție mobilizate
WhatsApp Image 2025-07-28 at 11.31.39_4e244996
Măsuri de urgență în județele sub cod roșu și cod portocaliu. Raed Arafat: „Activați mesajele RO-ALERT”. Recomandări pentru populație
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Explicațiile Elenei Mateescu. HARTĂ
Partenerii noștri
Pe Roz
Nicole Kidman, apariție spectaculoasă după despărțirea de Keith Urban. Cu fiicele de mână, un look nou și o...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
Rapoarte MApN: Câte avioanele ucrainene au intrat ilegal în România de la începerea războiului. Reacția...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Detalii incendiare din scandalul dintre Zeljko Kopic și jucătorii români: „La Dinamo se mai răsuflau lucruri...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Cât de puternic va fi ciclonul care lovește România: Șefa ANM: “O situație de excepție” Cantități de apă...
Digi FM
S-a aflat adevărul despre moartea lui Felix Baumgartner. Defecțiune tehnică sau eroare umană?
Digi Sport
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa
Pro FM
Fiica cea mare a lui Ozzy Osbourne, despre ultimii ani din viața artistului: „Durerea era de nesuportat, nu...
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Newsweek
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Denise Richards, în lacrimi în fața judecătorului, în procesul cu fostul soț: "Era să mă omoare de atâtea...
UTV
Dorian Popa s-a căsătorit cu Andreea în Maldive. Mama artistului confirmă: „A fost o surpriză totală pentru...