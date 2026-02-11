Toate troleibuzele din Ploiești, retrase din circulație. Ele nu au ITP, pentru că sediul RAR nu e racordat la „firele” de alimentare

Trei troleibuze din Ploiești au rămas fără certificatele de înregistrare, întrucât nu aveau ITP. De fapt, Inspecția tehnică Periodică nu era expirată, ea lipsea cu desăvârșire pentru că sediul RAR, unde ar trebui să se facă inspecția, nu este racordat la sistemul electric de alimentare prin „fire” ale troleibuzelor. Conducerea TCE Ploiești a decis reținerea în garaj a tuturor troleelor, pentru a evita și„suspendarea” celorlalte mijloace de transport.

Trei troleibuze care circulau în Ploiești au rămas ieri fără certificatele de înregistrare din cauza lipsei Inspecției Tehnice Periodice (ITP). Pentru a evita sancționarea șoferilor și reținerea certificatelor de înregistrare și a celorlalte troleibuze, 17 la număr, conducerea societății de transport public (TCE Ploiești), a decis retragerea acestora din circulație, informează Observatorul Prahovean.

Situația e cunoscută în Ploiești. În acest oraș troleibuzele au circulat fără ITP din cauza interpretării diferite a legii și a lipsei unei stații dotată cu fir de contact, care să permită efectuarea inspecției în cazul acestora.

În interpretarea TCE a legii, troleibuzele sunt mijloace de transport asimilate tramvaielor, astfel că și în cazul acestora dintâi ITP-ul nu este obligatorie, ci doar revizii periodice.

Poliția și Registrul Auto Român în schimb, au precizat la solicitarea Observatorul Prahovean că troleibuzele nu sunt exceptate de la obligativitatea efectuării inspecției tehnice periodice, deci pot fi, de fapt, asimilate autobuzelor.

Așa se face că marți, în timpul unei acțiuni a Poliției, trei troleibuze au fost trase pe dreapta în Ploiești, șoferii acestora sancționați, iar certificatele de înregistrare retrase.

Pentru a evita și „suspendarea” celorlalte troleibuze, TCE a decis reținerea lor în garaj. Pentru moment municipalitatea încearcă să repare situația prin introducerea mai multor autobuze.

Editor : Sebastian Eduard