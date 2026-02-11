Live TV

Toate troleibuzele din Ploiești, retrase din circulație. Ele nu au ITP, pentru că sediul RAR nu e racordat la „firele” de alimentare

Data publicării:
troleibuz

Trei troleibuze din Ploiești au rămas fără certificatele de înregistrare, întrucât nu aveau ITP. De fapt, Inspecția tehnică Periodică nu era expirată, ea lipsea cu desăvârșire pentru că sediul RAR, unde ar trebui să se facă inspecția, nu este racordat la sistemul electric de alimentare prin „fire” ale troleibuzelor. Conducerea TCE Ploiești a decis reținerea în garaj a tuturor troleelor, pentru a evita și„suspendarea” celorlalte mijloace de transport.

Trei troleibuze care circulau în Ploiești au rămas ieri fără certificatele de înregistrare din cauza lipsei Inspecției Tehnice Periodice (ITP). Pentru a evita sancționarea șoferilor și reținerea certificatelor de înregistrare și a celorlalte troleibuze, 17 la număr, conducerea societății de transport public (TCE Ploiești), a decis retragerea acestora din circulație, informează Observatorul Prahovean.

Situația e cunoscută în Ploiești. În acest oraș troleibuzele au circulat fără ITP din cauza interpretării diferite a legii și a lipsei unei stații dotată cu fir de contact, care să permită efectuarea inspecției în cazul acestora.

În interpretarea TCE a legii, troleibuzele sunt mijloace de transport asimilate tramvaielor, astfel că și în cazul acestora dintâi ITP-ul nu este obligatorie, ci doar revizii periodice.

Poliția și Registrul Auto Român în schimb, au precizat la solicitarea Observatorul Prahovean că troleibuzele nu sunt exceptate de la obligativitatea efectuării inspecției tehnice periodice, deci pot fi, de fapt, asimilate autobuzelor.

Așa se face că marți, în timpul unei acțiuni a Poliției, trei troleibuze au fost trase pe dreapta în Ploiești, șoferii acestora sancționați, iar certificatele de înregistrare retrase.
Pentru a evita și „suspendarea” celorlalte troleibuze, TCE a decis reținerea lor în garaj. Pentru moment municipalitatea încearcă să repare situația prin introducerea mai multor autobuze.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
3
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
5
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Digi Sport
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Amenzi pentru ITP expirat. Foto Getty Images
Ce sancțiuni riscă șoferii care circulă cu mașina fără ITP valabil. Amenzi de mii de lei și reținerea certificatului de înmatriculare
apel urgență
O doctoriță din Ploiești a sunat la 112 din cauza unui pacient agresiv. Poliția a mers la spital și a sancționat-o
Demonstratie de descarcerare si acordare a primului ajutor organizata in cadrul unui evenimet educativ in Piata Victoriei din Timisoara, duminica, 23 octombrie 2022
Şeful Poliţiei Rutiere Ploieşti rămâne în funcţie, deşi documente ale instituţiei au fost scoase şi arse pe câmp. Explicația conducerii
masini pompieri
Incendiu devastator într-un bloc din Ploiești. O femeie și-a pierdut viața după ce apartamentul a fost mistuit de flăcări
pompieri 112
O mașină a luat foc în parcarea unui centru comercial din Ploieşti, de la o candelă lăsată nesupravegheată
Recomandările redacţiei
dereneu
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa...
medici in spital
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să...
lavrov
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea...
N10 CRIZA APA ARGES-FAKE 110226_01210
„Umilință maximă și pericol pentru sănătate”. Criza continuă la...
Ultimele știri
Ucraina primește un nou impuls financiar: Parlamentul European a aprobat un pachet de împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro
După expirarea tratatului New START cu SUA, Lavrov anunță care este condiția Rusiei pentru menținerea limitelor arsenalului nuclear
Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare a numirilor lui Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Încă o sesizare la CCR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat...
Fanatik.ro
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB? Exclusiv
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Iubita lui Adrian Kreiner, îndepărtată din firmă și lăsată fără bani. Dezvăluiri din culise după reținerea...
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fosta iubită a sportivului olimpic care și-a mărturisit infidelitatea la Jocurile Olimpice, prima reacție: „E...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la...
Pro FM
Cine e bărbatul cu care a apărut Andreea Antonescu la plajă, în SUA. Fanii au chestionat-o imediat
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Mesaj pentru 2.400.000 de pensionari de la Casa de Pensii. „Banii pe februarie, virați”. Când intră pe card?
Digi FM
Moment uluitor la Jocurile Olimpice. Un norvegian medaliat cu bronz a recunoscut că și-a înșelat iubita: „Nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele surprinzătoare ale dietei keto. Ce beneficii ar avea asupra persoanelor care se confruntă cu depresie
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, prima apariție după cererea în căsătorie. Actrița și-a etalat mândră inelul de logodnă de peste...
UTV
(VIDEO) Mihai Bendeac reacționează după acuzațiile de hărțuire la premiera filmului. Actorul anunță că depune...