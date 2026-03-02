Țoiu: Nu avem nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie răniţi în urma conflictului din Orientul Mijlociu

Ministerul Afacerilor Externe nu are nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie răniţi în conflictul din Orientul Mijlociu, a spus ministra Oana Ţoiu, într-o conferință de presă. Ea a adăugat că astăzi, o parte din românii blocați în regiune vor fi aduși în țară.

„Până la acest moment nu avem nicio informaţie privind cetăţenii români care să fie răniţi. Pe de altă parte, recunoaştem nivelul crescut de anxietate şi de îngrijorare. Este justificat, situaţia în regiune escaladează şi continuăm coordonarea la nivelul autorităţilor din România, precum şi îmbunătăţirea coordonării cu agenţiile de voial şi operatorii de turism şi liniile aeriene pentru a putea să asigurăm cetăţenilor românii asistenţa care le este necesară”, a spus Ţoiu.

Ea recomandă cetăţenilor români să urmărească informaţiile oficiale ale autorităţilor din ţara în care se află.

„Menţinem recomandarea principală care este aceea de a urmări informaţiile oficiale şi ale autorităţilor din ţara în care se află în acest moment cetăţenii României, sigur cu excepţia cetăţenilor din Iran, care ţin întotdeauna legătura direct cu misiunea noastră, pentru că prioritatea principală rămâne menţinerea siguranţei cetăţenilor noştri”, a mai declarat ministra de Externe.

Ţoiu a mai spus că în cursul zilei va fi lansat un canal de WhatsApp special dedicat cetăţenilor care se află în Orientul Mijlociu.

„Sperăm să putem curând să asistăm evacuarea mai multor cetățeni români, avem nevoie de o coordonare centralizată și asta realizăm pe parcursul zilei de astăzi. De asemenea, o informație importantă este lansarea canalului de WhatsApp, unde vom prelua informațiile oficiale de la nivelul misiunilor diplomatice, informațiile oficiale centralizate ale Ministerelor Afacerilor Externe. Am decis să lansăm astăzi și un canal de WhatsApp disponibil cetățenilor români din Orientul Mijlociu, pentru a putea să asigurăm acces mai facil la informații. Avem această rugăminte, în momentul în care publicăm link-ul, rugămintea este pentru cetățenii români care nu sunt în Orientul Mijlociu să nu acceseze această resursă”, a mai spus Țoiu.

Editor : M.B.