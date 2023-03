Topul celor mai dorite orașe din lume. Unde s-ar muta oamenii

Dacă ar fi să aleagă unde să locuiască, majoritatea oamenilor ar alege fie Londra sau New York. În topul celor mai dorite metropole mai sunt Shanghai, Beijing și Los Angeles. Asta arată un raport al Boston Consulting Group, intitulat „Cities of Choice: Are People Happy Where They Live”.

Raportul împarte orașele în patru categorii – metropole, orașe mari, orașe mijlocii și orașe în curs de dezvoltare, pe baza profilurilor lor socioeconomice și se bazează pe sondaje efectuate pe mai mult de 50.000 de locuitori din 79 de orașe din întreaga lume pentru a înțelege ce îi determină pe rezidenții urbani să vrea să se mute sau din contră, să rămână. Foarte interesant, aproape jumătate dintre participanții la studiu ar vrea să se mute într-o nouă zonă metropolitană.

Care sunt cele mai dorite orașe în care să locuiești

Pentru a deveni lider în clasamentul Cities of Choice al BCG, orașele trebuie să demonstreze întâietate în domenii precum: oportunități economice, calitatea vieții, capital social, interacțiunea cu autoritățile și viteza schimbării.

Pentru categoria „Metropole”, Londra și New York s-au clasat pe locul unu și doi ca fiind cele mai dorite metropole, repetând performanța din anul precedent. În timp ce Londra și New York au avut rezultate bune în ceea ce privește oportunitățile economice, calitatea vieții, capitalul social și interacțiunile cu autoritățile, acestea au obținut scoruri mai mici la viteza schimbării, lucru care arată că poziția lor în clasament ar putea fi detronată în următorii ani.

La capitolul „Orașe mari”, unde se încadrează cele cu o populație urbană de peste 3 milioane de oameni, Washington DC, Singapore și San Francisco au fost fruntașele grupului. Acestea au scoruri mai bune privind interacțiunea cu autoritățile, însă nu au avut cele mai bune scoruri la capitolele social și viteza schimbării.

În ce privește a treia categorie intitulată „Orașe mijlocii”, care au o populație urbană de mai puțin de 3 milioane de locuitori, cele mai bune rezultate au fost obținute de Copenhaga, Viena și Amsterdam, care ocupă primele trei locuri, și se remarcă prin scoruri mari la capitolul calitatea vieții.

Ultima categorie este numită „Orașe în curs de dezvoltare”, caracterizate prin rata ridicată de creștere și urbanizare și care pot fi identificate prin viteza mare de schimbare, dar în același timp cu o calitate a vieții mai scăzută. Bangalore, Mumbai și Delhi sunt liderii acestui grup.

