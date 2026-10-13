Trafic blocat în Pasajul Unirii, după ce două maşini s-au ciocnit

Traficul este restricţionat pe ambele benzi în Pasajul Unirii dinspre Strada Colţei către Bulevardul Mărăşeşti, după ce două maşini s-au ciocnit marţi dimineaţă.

„În jurul orei 05:47, Brigada Rutieră a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la un accident de circulaţie care a avut loc în Pasajul Unirii. Conducătorul unui autovehicul care se deplasa în Pasajul Unirii dinspre Strada Colţei către Bulevardul Mărăşeşti (...) a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care se deplasa pe aceeaşi direcţie”, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

În urma accidentului de circulaţie, cei doi conducători de autovehicule au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Aceştia au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind „zero”.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Brigăzii Rutiere pentru determinarea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie.

„Pe durata efectuării cercetării locului faptei, traficul rutier a fost restricţionat pe ambele benzi în Pasajul Unirii, dinspre Strada Colţei către Bulevardul Mărăşeşti”, arată sursa citată.

Editor : B.P.