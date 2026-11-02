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Trafic blocat pe ambele sensuri pe bulevardul Metalurgiei din București, după ce un copac a căzut și a doborât un stâlp electric

Data publicării:
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Trafic blocat pe ambele sensuri pe bulevardul Metalurgiei din București. Foto: Facebook/ Info Trafic Bucuresti si Ilfov/ Mihai Nika
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Traficul rutier este restricționat luni pe bulevardul Metalurgiei, unde un copac a căzut pe carosabil și a doborât un stâlp de electricitate, a anunțat Brigada Rutieră a Capitalei.

„Luni, în jurul orei 13:34, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că pe bulevardul Metalurgiei, în zona intersecției cu șoseaua Berceni, un copac a căzut pe partea carosabilă. Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că arborele căzut a agățat un cablu și a doborât un stâlp de electricitate”, a informat sursa citată.

Pentru asigurarea perimetrului și facilitarea intervenției echipajelor specializate, au fost instituite restricții de circulație pe bulevardul Metalurgiei, pe ambele sensuri de mers.

În urma incidentului au fost înregistrate doar pagube materiale, a precizat Brigada Rutieră.

Editor : Ș.A.

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