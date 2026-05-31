Trafic blocat pe DN 1, în jud. Sibiu, din cauza unui accident în care au fost implicate patru maşini. Trei victime, duse la UPU

Patru maşini în care se aflau zece persoane au fost implicate, duminică, într-un accident rutier pe DN 1, pe Hula Bradului, judeţul Sibiu. Traficul în zonă este complet blocat. Şapte persoane au refuzat transportul la spital, trei dintre victime fiind duse la Urgenţă.

ACTUALIZARE 15:56 ISU Sibiu a transmis că în accident au fost implicate 10 persoane.

„În urma evaluării medicale, 7 persoane au refuzat transportul la spital, iar trei persoane sunt transportate la UPU Sibiu”, a precizat sursa citată.

Este vorba de un bărbat de 26 de ani care a suferit un traumatism cranian, o femeie în vârstă de 25 de ani cu atac de panică şi multiple contuzii şi o femeie în vârstă de 48 de ani cu multiple contuzii.

Știrea inițială. „ISU Sibiu intervine de urgenţă pe DN 1 în zona Hula Bradului la un accident rutier. Din primele informaţii în accident sunt implicate 4 maşini şi mai multe persoane. La faţa locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de stingere şi una de primă intervenţie”, a anunțat, duminică, ISU Sibiu.

Echipajele intervin la faţa locului pentru evaluarea tuturor persoanelor implicate. IPJ Sibiu precizează că traficul rutier este blocat complet.

