Trafic feroviar blocat între Braşov şi Hărman. Patru trenuri de călători aşteaptă redeschiderea circulaţiei

Circulaţia feroviară este temporar blocată, sâmbătă după-amiază, începând cu ora 16:10, între Braşov şi Hărman, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Braşov, din cauza unei defecţiuni apărute la locomotiva trenului IR 1645, operat de CFR Călători, anunţă Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. Potrivit sursei citate, deoarece pe acest sector trenurile circulă pe o singură linie, celelalte garnituri nu îşi pot continua deplasarea până la eliberarea acesteia. patru trenuri de călători aşteaptă redeschiderea circulaţiei.

Reprezentanţii CFR precizează că locomotiva a rămas imobilizată între cele două staţii, la km 3+300 şi, dat fiind că pe acest sector trenurile circulă pe o singură linie, celelalte garnituri nu îşi pot continua deplasarea până la eliberarea acesteia.

În prezent, patru trenuri de călători aşteaptă redeschiderea circulaţiei:

R 4508 , operat de CFR Călători – staţionează în staţia Hărman;

IR 12545, operat de CFR Călători – staţionează în staţia Hărman;

R 4513 , operat de CFR Călători – staţionează în staţia Braşov;

R 11297 , operat de Regio Călători – staţionează în staţia Braşov.

Personalul operatorului de transport feroviar acţionează pentru remedierea defecţiunii locomotivei şi eliberarea liniei, în timp ce SRCF Braşov asigură coordonarea circulaţiei trenurilor afectate.

Circulaţia feroviară va fi reluată imediat ce trenul imobilizat va fi retras, iar condiţiile de siguranţă vor permite redeschiderea liniei, mai arată sursa citată de News.ro.

Editor : Liviu Cojan