Trafic intens pe DN1: se circulă greu pe sensul spre București. Care sunt rutele ocolitoare pentru a ajunge în Capitală

Data actualizării: Data publicării:
Trafic intens de autovehicule pe DN1, în Comarnic, județul Prahova
Trafic intens de autovehicule pe DN1, în Comarnic, județul Prahova.

Traficul rutier este aglomerat, miercuri după-amiază, pe DN 1, pe sensul spre Ploieşti, unde se circulă în coloană la Predeal, Azuga, Buşteni şi între localităţile Posada şi Comarnic, dar şi pe sensul de urcare spre Braşov, între Nistoreşti şi Comarnic şi la Buşteni. Şoferii sunt sfătuiţi ca, la revenirea din vacanţă, să folosească rute alternative.

 Centrul Infotrafic al Poliţiei Române recomandă ca, la revenirea din vacanţă, şoferii să verifice cu mare atenţie traseul pe care îl au de parcurs, din punctul de vedere al valorilor de trafic, să ia în considerare că timpul petrecut în călătorie creşte şi pot opta pentru rute alternative.

Astfel, miercuri după-amiază, este aglomeraţie pe sensul spre Ploieşti al DN 1, circulându-se în coloană în zona staţiunilor Predeal, Azuga şi Buşteni, dar şi între localităţile Posada şi Comarnic.

De asemenea, pe sensul de urcare către Braşov, traficul rutier este îngreunat între Nistoreşti şi Comarnic, dar şi în staţiunea Buşteni.

Ca urmare, se recomandă folosirea rutelor alternative: DN 1A Braşov - Cheia - Ploieşti - Autostrada A3 - Bucureşti; DN 73 Râşnov - Bran - Câmpulung - Piteşti; DN 73 Râşnov - Câmpulung - DN 72A - Târgovişte; - DN 71 Sinaia - Târgovişte - Bucureşti.

„Daţi dovadă de respect faţă de ceilalţi participanţi la trafic, acordând prioritate celor în drept şi evitând să aveţi preocupări de natură a vă distrage atenţia de la condus. Nu vă angajaţi în depăşirea coloanelor de autovehicule, asiguraţi-vă foarte bine înainte de a schimba direcţia sau banda şi semnalizaţi din timp această intenţie. În nicio situaţie nu conduceţi după ce aţi consumat băuturi alcoolice sau substanţe psihoactive”, adaugă poliţiştii rutieri.

Ei amintesc că, pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, legislaţia rutieră prevede obligativitatea echipării autovehiculelor cu anvelope de iarnă.

