Valorile de trafic sunt ridicate, duminică după-amiază, dinspre Constanţa şi Valea Prahovei către Capitală, informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Se circulă în coloană pe DN 1 Braşov - Ploieşti, între staţiunile Predeal şi Sinaia, pe sensul către Ploieşti, iar în celălalt sens între Poiana Ţapului şi Buşteni.

Valori crescute de trafic sunt semnalate şi pe autostrada A2, pe sensul dinspre Constanţa către Bucureşti, pe raza localităţii Valu lui Traian, dar şi pe tronsonul kilometric 157 - 147, între Cernavodă şi Feteşti.

Se circulă în coloană şi pe DN 39, pe ambele sensuri de deplasare, pe raza staţiunii Eforie Nord.

De asemenea, este aglomeraţie pe DN 7 Piteşti - Sibiu, pe raza localităţilor Deduleşti, Budeşti şi Căciulata, pe ambele sensuri de mers.

Pentru evitarea timpului de aşteptare în coloană, conducătorii auto sunt sfătuiţi să opteze şi pentru rute alternative.

Pentru DN 1 Bucureşti - Ploieşti - Braşov, pot fi folosite ca rute alternative următoarele artere rutiere:

Bucureşti - Autostrada A3 - Ploieşti - Cheia - DN 1A - Braşov;

Bucureşti - Autostrada A1 - Piteşti - Câmpulung - DN 73 - Râşnov;

Bucureşti - DN 71 - Târgovişte - DN 72A - Câmpulung - DN 73 - Râşnov;

Bucureşti - Târgovişte - DN 71 Sinaia.

Pentru evitarea aglomerării autostrăzii A2 Constanţa - Bucureşti, se recomandă şoferilor care se întorc de pe litoral folosirea următoarelor rute alternative:

DN 2A Constanţa - Hârşova - Slobozia - Urziceni - DN 2 - Bucureşti;

A2 - Feteşti sau Drajna - DN 3A - Lehliu-Gară - DN 3 - Fundulea - Bucureşti;

DN 3 Constanţa - Murfatlar - Adamclisi - Ostrov (traversare cu bacul) - Călăraşi - DN 21 Călăraşi - Drajna - A2 Drajna - Bucureşti sau, din municipiul Călăraşi, DN 3 - Lehliu-Gară - Fundulea - Bucureşti.

Infotrafic recomandă conducătorilor auto să ia în considerare următoarele sfaturi:

creşterea distanţei de siguranţă între vehicule;

evitarea depăşirii coloanelor auto;

planificarea cu atenţie a traseului de parcurs şi folosirea de rute alternative;

manifestarea respectului faţă de ceilalţi participanţi la trafic, semnalizând orice intenţie de schimbare a benzii de circulaţie sau a direcţiei, după o asigurare corespunzătoare;

pe autostrăzi, semnalizarea din timp a intenţiei de schimbare a benzii de circulaţie şi conducerea cu atenţie sporită. Nu trebuie folosită banda de urgenţă;

evitarea preocupărilor de natură a distrage atenţia de la condus.

În nicio situaţie, şoferii nu trebuie să urce la volan obosiţi sau dacă au consumat alcool ori substanţe interzise, subliniază Infotrafic.

Editor : C.S.