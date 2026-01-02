Traficul rutier este foarte aglomerat, vineri seară, pe DN 7 - Valea Oltului, unde ninge puternic şi se intervine cu utilaje pentru deszăpezire, anunţă reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

Reprezentanţii DRDP Craiova arată, într-o postare pe Facebook, că se înregistrează valori de trafic foarte ridicate pe DN 7 - Valea Oltului.

„Ninge puternic şi se acţionează cu utilaje cu lamă şi material antiderapant pe DN 7. Circulaţi cu atenţie şi adaptaţi viteza la condiţiile meteo!”, au transmis aceştia.

Editor : Liviu Cojan