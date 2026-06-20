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Trafic rutier restricționat în acest weekend, pe Calea Victoriei. Rute alternative recomandate de polițiști

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masini calea victoriei pmb
Foto: PMB/ Facebook
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Traficul rutier va fi restricţionat, sâmbătă şi duminică, pe Calea Victoriei, segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia şi Splaiul Independenţei, atât pentru autovehicule, cât şi pentru biciclete şi trotinete, pentru desfăşurarea proiectului Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă Urbană”.

Nu va fi afectat traficul rutier în intersecţii.

Potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere transmis Agerpres, sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 09:00 - 22:00, se vor desfăşura în cadrul proiectului Străzi deschise” mini concerte stradale, spectacole de teatru şi dans, ateliere pentru copii, statui vivante, studiouri foto.

Pe durata restricţiilor se va permite traversul pe Calea Victoriei, la intersecţiile cu Bd. Dacia, străzile C.A. Rosetti, Ştirbei Vodă, Ion Câmpineanu şi Bd. Regina Elisabeta.

Perimetrele restricţionate vor fi împrejmuite corespunzător, astfel încât în zonele de travers auto pietonii să fie direcţionaţi către trotuare, respectiv treceri pentru pietoni.

Se va permite accesul riveranilor către domiciliu, precum şi către unităţile economice din zonă, conform indicatoarelor montate temporar pe durata restricţiilor, sub supravegherea autorităţilor îndreptăţite.

Rutele alternative recomandate sunt: Piaţa Victoriei - Bd. Lascăr Catargiu - Piaţa Romană - Bd. Gheorghe Magheru - Bd. Nicolae Bălcescu - Piaţa Universităţii - Bd. I.C. Brătianu - Piaţa Unirii - Splaiul Independenţei; Piaţa Victoriei - Str. Buzeşti - Str. Berzei.

Totodată, sâmbătă vor avea o adunare publică organizată de Biserica Penticostală Filadelfia şi un eveniment sportiv - MTB 4 Eşarfe”.

Biserica Penticostală Filadelfia va organiza, sâmbătă, o adunare publică în Piaţa Victoriei, în intervalul orar 12:00 - 16:00, după următorul program: între orele 12:00 - 12:30 - adunarea participanţilor lângă sediul Ambasadei Suediei din Şos. Pavel D. Kiseleff nr. 43; în intervalul orar 12:30 - 13:15 - deplasare pe benzile I şi II de circulaţie, pe traseul Ambasada Suediei - Şos. Pavel D. Kiseleff - Piaţa Victoriei (alveola centrală); între orele 13:15 - 15:30 - adunare publică în Piaţa Victoriei (alveola centrală); în intervalul orar 15:30 - 16:00 - defluirea totală a participanţilor.

Pentru cursa de ciclism MTB 4 Eşarfe” în Municipiul Bucureşti în intervalul orar 08:00 - 11:00 este prevăzută adunarea participanţilor în parcarea din faţa Clubului de Echitaţie Felix Ţopescu - Academia de Poliţie; între orele 11:00 - 15:00 - maratonul de ciclism cross country, pe banda I de circulaţie, pe traseul Aleea Privighetorilor - str. Vadul Moldovei - aleile din Pădurea Băneasa; în intervalul orar 15:00 - 17:00 - premiera şi defluirea participanţilor.

Editor : Ș.R.

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