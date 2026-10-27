Traficul rutier, închis pe Transfăgăraşan din cauza vremii. Se înregistrează ninsoare, ceaţă şi temperaturi scăzute

Traficul rutier a fost închis, marţi, pe Transfăgăraşan, între Piscul Negru (judeţul Argeş) şi Bâlea Cascadă (judeţul Sibiu), din cauza vremii. În zonă de înregistrează ninsoare, ceaţă şi temperaturi scăzute.

„Marţi, 27.10.2026, ora 18:00 din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile (ninsoare, ceaţă şi temperaturile scăzute) se închide circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan (DN 7C), între Piscul Negru (judeţul Argeş) şi Bâlea Cascadă (judeţul Sibiu) pe sectorul cuprins între km 108+000 şi km 130+800”, anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Potrivit sursei citate, la altitudini mari schimbarea condiţiilor meteorologice are o dinamică sporită ceea ce face că siguranţă celor care tranzitează astfel de zone montane să fie pusă în pericol de care apariţia fenomenelor meteorologice imprevizibile în această perioada a anului.

„Redeschiderea sectorului închis temporar sau închiderea definitivă a întregului sectorul pe perioada iernii se va face în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice cu verificarea prealabilă a condiţiilor de viabilitate şi siguranţă, potrivit reglementărilor aplicabile”, a mai transmis sursa citată.

Reprezentanţii SDN Sibiu - DRDP Braşov cât şi SDN Piteşti - DRDP Bucureşti vor monta semnalizarea rutieră specifică pentru sectorul de drum închis în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.

Potrivit meteorologilor, marţi, la ora 18.00, la staţia meteorologică de la Bâlea Lac se înregistra ninsoare, iar temperatura era de munus 0.7 grade. La ora 14.00, stratul de zăpadă măsura 12 centimetri.

Editor : Liviu Cojan