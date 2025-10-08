O femeie din judeţul Dâmboviţa a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă cu copilul şi a ameninţat că-şi dă foc. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au găsit două cadavre: o femeie de 43 de ani şi fiul ei de 5 ani, fiind deschis un dosar penal.

„În această dimineaţă, 8 octombrie a.c., în jurul orei 05:45, poliţiştii din cadrul Secţiei Nr. 5 Poliţie Rurală Voineşti au fost sesizaţi de o femeie cu privire la faptul că vecina sa, o femeie, de 43 de ani, din comuna Pietrari, s-a încuiat într-o cameră, împreună cu fiul său, în vârstă de 5 ani, şi a afirmat că se sinucide, dând foc încăperii”, a anunţat, miercuri, IPJ Dâmboviţa.

Sursa citată a precizat că, la ajungerea echipajelor la faţa locului, locuința era în flăcări și pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Poliţiştii au identificat ulterior două persoane decedate, respectiv femeia de 43 de ani şi fiul acesteia, în vârstă de 5 ani.

Cadavrele vor fi preluate de către Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiilor.

Poliţiştii au deschis un dosar de cercetare penală pentru a stabili ce s-a întâmplat.

