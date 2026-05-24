O tragedie cumplită a zguduit duminică seara o localitate din județul Buzău. Un copil în vârstă de doar patru ani și-a pierdut viața, după ce a fost mușcat de un câine ciobănesc. Incidentul s-ar fi petrecut în apropierea unei stâne chiar în fața casei în care locuia micuțul. Atenție! Articolul conține informații cu un puternic impact emotional.

Tragedia a avut loc în localitatea Limpeziș, din județul Buzău. Un copil de aproape patru ani ar fi intrat într-o curte unde era un câine de talie mare. Vecinii spun că au auzit mult zgomot, câini lătrând și au intrat ulterior în curte, însă au găsit deja copilul cu mai multe mușcături ale acestui animal care se afla legat, relatează Ioana Carpen, jurnalistă Digi24.

Au intervenit câțiva vecini, iar la fața locului au sosit mai mulți polițiști, inclusiv de la Poliția Animalelor, precum și echipaje medicale. Copilul însă nu a putut fi salvat. Ambulanța care a sosit la fața locului a preluat-o pe mama copilului, care a fost transportată la spital. Femeia a suferit mai multe atacuri de panică și ulterior a fost externată.

La momentul transmiterii știrii, în curte se află în continuare polițiști de la poliția animalelor, care fac mai multe investigații pentru a vedea exact în ce circumstanțe a avut loc teribilul incident.

Editor : Liviu Cojan