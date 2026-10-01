Tragedie pe calea ferată. Patru persoane, printre care și un copil au murit după ce autoutilitara în care se aflau a fost spulberată de tren la o trecere cu calea ferată.

Accidentul s-a petrecut la trecerea la nivel cu calea ferată în apropiere de Ghidigeni, în nordul județului Galați. Este o localitate aflată la doar câțiva kilometri de municipiul Bârlad din județul Vaslui, relatează Dana Costache, jurnalistă Digi24. Acolo, o autoutilitară a fost lovită în plin de un tren de călători.

În autovehicul se aflau patru persoane - un copil de 12 ani, două femei și un bărbat. Din păcate, toate cele patru persoane au fost declarate decedate.

La volan era un bărbat din localitatea Ghidigeni, care se afla în mașină cu fiica, cu nora și cu nepoata lui. Aceștia se întorceau de la Bârlad.

Trecerea la nivel cu calea ferată unde s-a produs tragedia nu este prevăzută cu bariere, dar are semnale acustice și luminoase. Se pare că bărbatul nu s-a asigurat la traversarea căii ferate.

Poliția rutieră face cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs acest accident și a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

Traficul feroviar, blocat

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române precizează că trenul se deplasa pe relaţia Bucureşti Nord – Iaşi, iar traficul feroviar este oprit pe Secţia CF 600, la intersecţie cu DJ 240, în zona localităţii Gara Ghidigeni, judeţul Galaţi.

Se estimează reluarea circulaţiei după ora 19:00.

Editor : Liviu Cojan