Tragedie pe un drum național din Bihor. Un copil de 14 ani a murit după ce a fost lovit de o mașină. Adolescentul se afla pe trotinetă și nu purta cască de protecție.

Tragedia s-a produs la intersecția unui drum comunal cu DN 19E, în dreptul localității Chișlaz, unde un adolescent de 14 ani aflat pe trotinetă nu s-a asigurat corespunzător și a ieșit în drumul național, unde a fost acroșat de o mașină condusă de un bărbat care se deplasa spre Marghita, relatează Bogdan Băcilă, jurnalist Digi24.

În urma impactului, copilul a suferit răni grave, iar echipajele medicale sosite la fața locului l-au găsit în stop cardio-respirator. El a fost transportat de urgență la spital, însă, din păcate, acolo a decedat.

Această tragedie readuce în discuție pericolul pe care îl reprezintă aceste trotinete electrice.

Tânărul care a decedat nu purta cască, de protecție, iar medicii atrag atenția că în ultima perioadă, tot mai multe astfel de tragedii se produc, mulți tineri ajungând în stare gravă la camerele de primiri urgențe.

Editor : Liviu Cojan