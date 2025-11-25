Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit marți, pentru Digi24, despre intervenția Armatei în incidentul de marți dimineața cu drona care a fost urmărită ore bune cu patru avioane militare prin trei județe din Moldova și a căzut în Vaslui. Băsescu a criticat faptul că România n-a reușit să doboare până acum nicio dronă rusească care a intrat pe teritoriul țării: „Începem să fim ridicoli. Ori n-avem echipamente, ori nu ne pricepem”, a comentat fostul șef al statului.

Întrebat ce ar fi trebuit să facă autoritățile în privința dronelor rusești care au intrat pe teritoriul României, fostul președinte a spus că „nimeni nu ne va putea reproșa că am doborât drone care au intrat neautorizat în spațiul aerian al României”.

„Povestea cu 'n-am vrut să riscăm să le doborâm' e o poveste pentru adormit copii. O țară care se respectă nu permite ca spațiul ei aerian să fie transformat în bulevard pentru promenada dronelor rusești”, a mai declarat fostul șef al statului.

Acesta a spus că „sunt două motive” pentru care nu se acționează în acest sens: „Ori nu avem echipamentele cu care să doborâm dronele, deși nu cred, știind și dotarea (...) ori nu avem priceperea să utilizăm echipamentele pe care le avem în așa fel încât să doborâm dronele”.

Băsescu a afirmat că în incidentul de marți cu drona care a survolat pe teritoriul României și a căzut în județul Vaslui „mai avem o problemă”.

„Putin face un joc de uzură”

„N-am putut să supraveghem spațiul aerian, adică am spus că drona s-a întors înapoi în Ucraina sau Rusia, după ce a survolat vreo trei județe, dar ea a căzut în județul Vaslui”, a declarat el.

Întrebat dacă, în opinia lui, președintele rus Vladimir Putin va escalada toate acțiunile din ultimele luni și dacă ne putem aștepta ca situația să continue și mai agresiv sau chiar să escaladeze, Băsescu a spus:

„Este clar că Putin face un joc de uzură. În același timp însă, testează capacitatea noastră de a reacționa. Și până una alta am dovedit că degeaba suntem plini de Eurofighter, degeaba suntem plini de F-16, degeaba le ridicăm și spunem apăsat 'am ridicat avioane de vânătoare'. Da, am ridicat dar n-a doborât nimeni nicio dronă. Deci începem să fim ridicoli”, a mai afirmat fostul președinte.

