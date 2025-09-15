Faptul că Ambasada Rusiei la București a ironizat România după incidentul cu drona rusească este o consecință a acțiunilor țării noastre, a spus la Digi24 fostul președinte Traian Băsescu. El adaugă că, dacă armata ar fi doborât drona, ambasada „măcar tăcea din gură”.

„Mă tem că ironia Ambasadei Rusiei își are baza în modul nostru de acționa. Vă imaginați Ambasada Rusiei, dacă noi ieri am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură, nu râdea de noi”, a spus Băsescu.

„Trebuie să fim foarte clari. Securitatea aeriană, inviolabilitatea teritoriului, inviolabilitatea spațiului aerian sunt lucruri cu care nu se negociază. Dacă ești capabil, își aperi spațiul aerian, dacă nu ești capabil, se plimbă o dronă 50 de minute în spațiul tău aerian. Deci multe nu sunt de comentat, iar poveștile „mi-a fost frică să nu dăm foc la sat, să nu dăm foc la pădure, să nu omorâm caii din Pădurea Letea” - astea-s povești pentru naivi. Când e vorba de securitate, nu există prioritate mai mare decât să-i demonstrezi celui care te testează că ești capabil să-ți protejezi spațiul aerian”, a continuat fostul președinte.

Întrebat dacă Rusia va mai supune România la astfel de teste, Băsescu a răspuns: „Categoric da. În orice caz, România trebuie să fie pregătită să demonstreze și aliaților din NATO că e capabilă să-și apere în primă instanță, cu forțe proprii, spațiul aerian. Și, hai să fim cinstiți, dacă luăm informațiile date de ministrul Apărării, că drona a zburat la 300 de metri altitudine, ce Dumnezeu faci cu un F16 sau cu un Rafale care zboară cu 700-800 de kilometri pe oră, la o altitudine de 300 de metri? Chiar riști aeronava. Deci cred că avem probleme majore în a ne stabili proceduri de intervenție. Eu aș fi deplasat în zonă sau aș fi cerut de multă vreme deplasarea în zonă a unor mijloace ale artilerii antieriene. Armata Română le are”, a subliniat el.

Ambasada Rusiei la București a ironizat acuzațiile privind drona rusească pătrunsă în spațiul aerian românesc. Ambasadorul rus a fost convocat, duminică, la Ministerul Afacerilor Externe în cazul încălcării spaţiului aerian, la trei zile de la convocarea sa după incidentul din Polonia. Partea română a transmis protestul „ferm” faţă de acest „act inacceptabil şi iresponsabil, ce reprezintă o violare a suveranităţii României”.

Rusia afirmă în schimb, într-o postare pe Facebook, că drona a fost „un obiect zburător neidentificat” și susține că incidentul a reprezentat de fapt „o provocare a Kievului”.

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească”.

De partea cealaltă, Ministerul român al Apărării a precizat că obiectul care a intrat neautorizat sâmbătă în spațiul aerian românesc a fost o dronă rusească Geran și a calificat actul ca fiind o „acțiune iresponsabilă a Federației Ruse”.

Editor : M.B.