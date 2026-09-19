Live TV

Exclusiv Traian Băsescu, despre numirea lui Lucian Pahonțu la șefia SPP: „N-am acceptat să rămân cu șefii structurilor moșteniți de la Iliescu”

Data actualizării: Data publicării:
Lucian Pahonţu, șeful SPP, a fost trecut în rezervă / Sursă foto: Inquam Photos / George Calin
Lucian Pahonţu, șeful SPP. Foto: Inquam Photos / George Calin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Având în vedere faptul că o anchetă jurnalistică care-l are în centru pe şeful Serviciului de Protecţie şi Pază a provocat reverberații în spațiul public, Traian Băsescu, cel care l-a numit în funcție, a declarat, la „În fața Ta”, că nu a știut că Lucian Pahonţu a fost în Securitate. „Trebuia să-l schimb pe Naghi, pentru că eu n-am acceptat să rămân cu șefii structurilor de securitate moșteniți de la domnul Iliescu. Am schimbat tot ce s-a putut schimba”, a mai spus fostul președinte. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24.

„Nu, n-am știut. Că a fost în Securitate. Eu l-am luat de la Ministerul de Interne. Mi s-a adus o fișă. El figura la Ministerul de Interne. Trebuia să-l schimb pe Naghi, pentru că eu n-am acceptat să rămân cu șefii structurilor de securitate moșteniți de la domnul Iliescu. Am schimbat tot ce s-a putut schimba. Pe Lucian Pahonțu îl cunoșteam. El fusese șeful unei brigăzi de intervenție a Jandarmeriei și, de multe ori, am solicitat Jandarmeria în campania de dărâmare a chioșcurilor, dacă vă aduceți aminte.

Și acesta a fost motivul pentru care, când mi-a fost propus de Ministerul de Interne, am spus da. 

Deci m-am gândit să cer o recomandare de la Ministerul Apărării sau de la Interne. Am cerut la Interne și am primit această recomandare, căreia i-am dat curs imediat, pentru că-l știam de când dărâmam chioșcuri”, a explicat Traian Băsescu, întrebat dacă știa atunci când l-a numit pe Lucian Pahonțu la SPP că a fost în Securitate.

Fostul președinte a mărturisit că nu s-a uitat în dosarul său înainte de numire. Acesta a mai spus că nu crede că ministrul de Interne ar fi știut că Pahonțu s-ar fi aflat la baricada de la Intercontinental.

„Dar, la momentul numirii, deci în 2004, eu știam două lucruri: unu, că Securitatea nu a tras la Revoluție, și doi, că Armata este cea care a tras la Revoluție. De asemenea, știam că Securitatea, prin ordinul șefului Securității de la acea vreme, nu avea muniție la ieșirea în stradă”.

Referitor la posibilitatea de a-și retrage numirea dacă ar fi avut tabloul complet, fostul șef al statului a susținut: „Acum pot să spun multe. Cert este că asta am știut, l-am numit și îmi asum faptul că l-am numit”.

Deși consideră cei 21 de ani petrecuți în funcție de Lucian Pahonțu o perioadă lungă, Traian Băsescu și-a reiterat poziția: „Este mult, dar, în ceea ce mă privește, nu pot veni decât cu un argument: eu am schimbat toți șefii, inclusiv procurorul general. Când am venit, am schimbat toți șefii serviciilor, plecând de la această premisă. Este de presupus că, dacă aș fi venit în timpul lui Iohannis la Cotroceni, aș fi schimbat tot ce am găsit, ca să pun oameni numiți de mine.

(..) Cert este că, în februarie, deci la două luni de când fusesem numit, eu am dispus transferul arhivelor Securității. În 2006, după ce, în linii mari, se terminase o parte din transfer, am cerut analizarea perioadei comuniste. În decembrie 2006, deci în al doilea an de mandat, deja citeam în Parlament raportul de condamnare a crimelor comunismului. Acesta a fost, pentru mine, semnalul dat sistemului pe care l-am preluat de la domnul Iliescu: semnalul că nu sunt prietenul lor, că n-avem a ne susține unii pe alții. Efectul a fost că n-a trecut mult și am fost suspendat”.

Întrebat cum apreciază felul în care președintele Nicușor Dan se raportează la serviciile de informații, el a explicat că îi este „foarte greu” să-și exprime o astfel de opinie.

Vă pot spune cum m-am raportat eu. Am vrut să se știe unde este șeful, cine este șeful. De aceea i-am pus să predea arhivele Securității. De aceea, pe urmă, am făcut o comisie pentru analiza comunismului. Pentru că am vrut să se știe că eu sunt șeful acestui stat și că nu cocoloșesc istoria statului român”.

Întrebat cine este acum șeful, Băsescu a afirmat: „Nu știu. Teoretic, Nicușor Dan. Practic, discutați cu dânsul. Nu vreau să fac afirmații despre un șef de stat. Dar v-am spus ce am gândit eu: fără aceste două acțiuni, nu eram decât un moștenitor al domnului Iliescu. Nu am vrut să fiu un moștenitor al statului domnului Iliescu. Nimeni, în 14 ani - deci în 2004 erau 14 ani -, n-a avut curaj să desecretizeze arhivele Securității sau să analizeze comunismul. Eu am făcut-o exact ca să dau semnalul că nu sunt controlabil. Eu îi controlez pe ei, nu ei pe mine. 

Permiteți-mi să închei subiectul Pahonțu. Vă rog să nu-mi cereți mie să-i spun președintelui Dan ce are de făcut în ceea ce privește șefii serviciilor, fie că este vorba despre SPP, SIE, SRI sau Avocatul Poporului. Nu este treaba mea să-i spun ce are de făcut”.

Citește și:

Proiectul care limitează mandatele șefilor serviciilor secrete ar putea ajunge în plenul Senatului după 15 septembrie

Lucian Pahonțu, prima reacție după acuzațiile privind Revoluția și Mineriada: „N-am participat la represiune”. Replica Recorder

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Siegfried Mureşan
1
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
2
Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza...
CPAC Great Britain 2026, Greenwich, London, UK - 16 Jul 2026
3
Mesaj cu simboluri al lui George Simion, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu votăm...
kadîrov retardat
4
Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
Romina Gingașu a lăsat un singur mesaj, după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari
Digi Sport
Romina Gingașu a lăsat un singur mesaj, după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
George Simion.
Băsescu: Rezultatele proaste la testele PISA sunt explicația pentru succesul unui politician ca Simion
nicusor dan presidency ro
Nicușor Dan: „Pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa”. Președintele îndeamnă românii să se bucure de succese
Călin Georgescu.
Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Simion se va orienta către altă funcție”
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - SEDINTA DE GUVERN - 21 DEC 2023
Natalia Intotero spune cum a primit PSD nominalizarea premierului, venită de la Nicușor Dan. Cele două scenarii ale social-democraților
Nicușor Dan a fost întâmpinat de Volodimir Zelenski și soția lui.
Nicuşor Dan a participat la primul Summit „Carpathian 8”, în Ucraina. Volodimir Zelenski: „Este vorba despre o forță care va dăinui”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin.
Putin susține că Rusia e pregătită să restabilească relațiile...
NATO. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Consolidare aliată în regiunea arctică. NATO salută acordul dintre...
Justin Sun / Jing Tian
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca...
Russia Election
Vladimir Putin a dat startul alegerilor parlamentare din Rusia...
Ultimele știri
Mai mulți bani pentru compensarea facturilor la energie și gaze: suplimentare cu peste un miliard de lei a limitei de cheltuieli
Cum arată profilul victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede. Ce au descoperit autoritățile
Alexandru Nazare, întâlnire cu ministrul italian al Economiei şi Finanţelor. Discuții despre combaterea evaziunii și digitalizare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Românii au luat cu asalt Coasta de Azur. Flotă de mașini de lux, înmatriculate în România, în parcările...
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș critică lotul lui Gică Hagi pentru Liga Națiunilor: „Ciudățenii greu de înțeles” după anunțul...
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
FCSB vs U Craiova: analiza care arată de ce jucătorii steliști sunt mai valoroși individual
Adevărul
Șoșoacă, interviu delirant la televiziunea lui Putin: „Oamenii de aici mor de foame. Politicienii de la...
Playtech
Averea fabuloasă pe care o are Siegfried Mureșan. Cum a ajuns de la Bundestag și Bruxelles, la funcția de...
Digi FM
Zina Dumitrescu, de la gloria podiumurilor la ultimii ani triști. Mama modei românești a murit cu datorii de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Probleme în familia lui Florinel Coman: soția fotbalistului de la Al-Gharafa a dezvăluit tot
Pro FM
Sorana de la A.S.I.A, despre iubirea după divorț: „Ne-am dat seama că e imposibil să mai respirăm unul fără...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cum își calma fiul lui Richard Gere anxietatea în copilărie. Homer Gere, dezvăluiri rare despre tatăl său
Adevarul
De ce pierdem turiști în fața Greciei și Turciei. „Concurentul unui hotel din România nu mai este hotelul de...
Newsweek
Se indexează pensiile militare și ale polițiștilor la 1 ianuarie? O veste bună, una proastă pentru pensionari
Digi FM
Gianina din "Las Fierbinți", în rolul vieții ei. Anca Dumitra e topită după fiul ei de doi ani: "Ești darul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Ceasurile îmbătrânirii”. Când suferă organismul uman cele mai mari schimbări. Vârstele diferă la bărbați...
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
Charlie Sheen, acord cu fosta soție după ce a fost acuzat că îi datorează peste 15 milioane de dolari. Câți...
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...