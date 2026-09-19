Având în vedere faptul că o anchetă jurnalistică care-l are în centru pe şeful Serviciului de Protecţie şi Pază a provocat reverberații în spațiul public, Traian Băsescu, cel care l-a numit în funcție, a declarat, la „În fața Ta”, că nu a știut că Lucian Pahonţu a fost în Securitate. „Trebuia să-l schimb pe Naghi, pentru că eu n-am acceptat să rămân cu șefii structurilor de securitate moșteniți de la domnul Iliescu. Am schimbat tot ce s-a putut schimba”, a mai spus fostul președinte. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24.

„Nu, n-am știut. Că a fost în Securitate. Eu l-am luat de la Ministerul de Interne. Mi s-a adus o fișă. El figura la Ministerul de Interne. Trebuia să-l schimb pe Naghi, pentru că eu n-am acceptat să rămân cu șefii structurilor de securitate moșteniți de la domnul Iliescu. Am schimbat tot ce s-a putut schimba. Pe Lucian Pahonțu îl cunoșteam. El fusese șeful unei brigăzi de intervenție a Jandarmeriei și, de multe ori, am solicitat Jandarmeria în campania de dărâmare a chioșcurilor, dacă vă aduceți aminte.

Și acesta a fost motivul pentru care, când mi-a fost propus de Ministerul de Interne, am spus da.

Deci m-am gândit să cer o recomandare de la Ministerul Apărării sau de la Interne. Am cerut la Interne și am primit această recomandare, căreia i-am dat curs imediat, pentru că-l știam de când dărâmam chioșcuri”, a explicat Traian Băsescu, întrebat dacă știa atunci când l-a numit pe Lucian Pahonțu la SPP că a fost în Securitate.

Fostul președinte a mărturisit că nu s-a uitat în dosarul său înainte de numire. Acesta a mai spus că nu crede că ministrul de Interne ar fi știut că Pahonțu s-ar fi aflat la baricada de la Intercontinental.

„Dar, la momentul numirii, deci în 2004, eu știam două lucruri: unu, că Securitatea nu a tras la Revoluție, și doi, că Armata este cea care a tras la Revoluție. De asemenea, știam că Securitatea, prin ordinul șefului Securității de la acea vreme, nu avea muniție la ieșirea în stradă”.

Referitor la posibilitatea de a-și retrage numirea dacă ar fi avut tabloul complet, fostul șef al statului a susținut: „Acum pot să spun multe. Cert este că asta am știut, l-am numit și îmi asum faptul că l-am numit”.

Deși consideră cei 21 de ani petrecuți în funcție de Lucian Pahonțu o perioadă lungă, Traian Băsescu și-a reiterat poziția: „Este mult, dar, în ceea ce mă privește, nu pot veni decât cu un argument: eu am schimbat toți șefii, inclusiv procurorul general. Când am venit, am schimbat toți șefii serviciilor, plecând de la această premisă. Este de presupus că, dacă aș fi venit în timpul lui Iohannis la Cotroceni, aș fi schimbat tot ce am găsit, ca să pun oameni numiți de mine.

(..) Cert este că, în februarie, deci la două luni de când fusesem numit, eu am dispus transferul arhivelor Securității. În 2006, după ce, în linii mari, se terminase o parte din transfer, am cerut analizarea perioadei comuniste. În decembrie 2006, deci în al doilea an de mandat, deja citeam în Parlament raportul de condamnare a crimelor comunismului. Acesta a fost, pentru mine, semnalul dat sistemului pe care l-am preluat de la domnul Iliescu: semnalul că nu sunt prietenul lor, că n-avem a ne susține unii pe alții. Efectul a fost că n-a trecut mult și am fost suspendat”.

Întrebat cum apreciază felul în care președintele Nicușor Dan se raportează la serviciile de informații, el a explicat că îi este „foarte greu” să-și exprime o astfel de opinie.

„Vă pot spune cum m-am raportat eu. Am vrut să se știe unde este șeful, cine este șeful. De aceea i-am pus să predea arhivele Securității. De aceea, pe urmă, am făcut o comisie pentru analiza comunismului. Pentru că am vrut să se știe că eu sunt șeful acestui stat și că nu cocoloșesc istoria statului român”.

Întrebat cine este acum șeful, Băsescu a afirmat: „Nu știu. Teoretic, Nicușor Dan. Practic, discutați cu dânsul. Nu vreau să fac afirmații despre un șef de stat. Dar v-am spus ce am gândit eu: fără aceste două acțiuni, nu eram decât un moștenitor al domnului Iliescu. Nu am vrut să fiu un moștenitor al statului domnului Iliescu. Nimeni, în 14 ani - deci în 2004 erau 14 ani -, n-a avut curaj să desecretizeze arhivele Securității sau să analizeze comunismul. Eu am făcut-o exact ca să dau semnalul că nu sunt controlabil. Eu îi controlez pe ei, nu ei pe mine.

Permiteți-mi să închei subiectul Pahonțu. Vă rog să nu-mi cereți mie să-i spun președintelui Dan ce are de făcut în ceea ce privește șefii serviciilor, fie că este vorba despre SPP, SIE, SRI sau Avocatul Poporului. Nu este treaba mea să-i spun ce are de făcut”.

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Editor : A.M.G.