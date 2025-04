„Când îți negi propriul sistem diplomatic și numești un personaj fără pregătire, nu faci decât să te penibilizezi în fața Statelor Unite”, a declarat Traian Băsescu, în exclusivitate la Digi24. Fostul președinte critică decizia premierului Marcel Ciolacu de a trimite un emisar personal în relația cu SUA, făcând referire directă la Dragoș Sprînceană, milionar stabilit în America și membru al Partidului Republican.

Traian Băsescu critică desemnarea lui Dragoș Sprînceană ca emisar neoficial al Guvernului în relația cu Statele Unite. Fostul președinte consideră această alegere o greșeală gravă, care subminează rolul instituțiilor oficiale de politică externă ale României.

„Eu plec de la premisa că domnul Sprînceană, pe care eu nu-l cunosc și nu știu ce potențial are, este o mare greșeală. Ori acest om își asumă în mod incorect calitatea de reprezentant al României, ori premierul a greșit și i-a spus: «Ești reprezentantul României», fără să emită însă un document prin care să-și asume chestiunea asta. Cred că domnul Sprînceană trebuia nominalizat astăzi de către premier că nu reprezintă România și că nu i-a dat niciun mandat, pentru că ce face în postarea dânsului, domnul Ciolacu, este exact ca la biletele de la Nordis: «n-am avut, n-am cumpărat, n-am văzut, dar am găsit ceva, am cumpărat unul». Exact așa face cu acest domn Sprînceană. Nu ne spune că nu mai are responsabilități, ne dă așa o idee generală, că românii din diaspora să ajute România”, a declarat el.

Fostul președinte spune că situația trebuie clarificată de urgență.

„Cred că președintele trebuie să ceară foarte ferm o clarificare a ceea ce a dat ca mandat verbal, sau cum o fi dat, domnului Sprînceană, pentru că România nu poate funcționa în relații la nivel înalt cu astfel de împuterniciți. Avem Minister de Externe, avem președinte, avem ambasador, avem Guvern.”

Băsescu solicită o reacție din partea președintelui interimar Ilie Bolojan.

„Dânsul, ca toată actuala putere are reactii intarziate si neclare. Deocamdată ne-a anunțat că l-a chemat la o întâlnire. Președintele trebuia să se dezică automat de această acțiune de nominalizare a unui reprezentant al domnului Ciolacu”, a declarat Traian Băsescu, în exclusivitate la Digi24.

Fostul șef al statului a explicat că România are relații diplomatice solide și de lungă durată cu Statele Unite, iar desemnarea unui emisar personal este o măsură complet nepotrivită.

„Un emisar îl desemnezi pentru funcții temporare. Noi nu avem o relație temporară cu SUA. Avem relații diplomatice de 140 de ani cu Statele Unite. Și, dintr-odată, după 140 de ani de relații bilaterale la nivel diplomatic – cu ambasade, delegații, consulate – inventăm un emisar personal al premierului. Nu există așa ceva”, a explicat fostul președinte.

Băsescu subliniază și faptul că, o astfel de poziție trebuie ocupată de o persoană cu experiență diplomatică.

„Un emisar trebuie să fie un om de mare încredere și un bun cunoscător al problemei. (...) Trebuie să știe toată istoria diplomației dintre cele două țări.”

În plus, fostul președinte explică faptul că, pentru a desemna un emisar ar trebui mai întâi să „desființăm Ministerul de Externe” și să „închidem ambasada de la Washington”.

„Ca să facem această chestiune pe o cale cu emisar, întâi desființăm Ministerul de Externe, închidem ambasada de la Washington și căutăm un băiat care merge la petreceri private... și cu asta rezolvăm problemele României. Când îți negi propriul sistem diplomatic și numești un personaj fără pregătire diplomatică nu faci decât să te penibilizezi în fața Statelor Unite. (...) Arată ca o acțiune neprofesionistă”.

Traian Băsescu mai spune că Marcel Ciolacu ar trebui să facă un anunț public în care să precizeze faptul că „domnul Sprânceană nu are niciun fel de delegare de competență din partea dânsului”

Editor : Ș.A.