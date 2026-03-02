Traian Băsescu a declarat la Digi24 că există riscul de atentate teroriste în Europa. „Celulele aflate «în adormire» pot oricând să fie activate, și nu cred că nu vor fi. Deci, cred că vor fi activate”, a spus fostul președinte, care speră ca serviciile de contraspionaj să le depisteze din vreme.

Întrebat dacă după izbucnirea războiului din Iran sunt posibile atacuri teroriste în Europa, Traian Băsescu a spus „categoric, da”. Fostul președinte a explicat că celulele aflate „în adomire” vor fi activate.

„Categoric, da, acest risc există, și speranța mea este că serviciile de contraspionaj vor fi în măsură să depisteze din vreme orice tentativă de lovituri teroriste pe teritoriul Europei. Dar și Statele Unite sunt, de asemenea, într-o situație extrem de dificilă din acest punct de vedere. Celulele aflate «în adormire» pot oricând să fie activate, și nu cred că nu vor fi. Deci, cred că vor fi activate”, a spus Traian Băsescu la Digi24.

Avertisment al unui oficial german: Celule adormite iraniene din Europa pot comite acte de represalii

Celule adormite iraniene din Europa pot comite acte de represalii în urma atacurilor americane şi israeliene în care a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat duminică preşedintele Comisiei parlamentare germane însărcinată cu controlul serviciilor secrete, Marc Henrichmann, citat de Reuters.

„Regimul iranian a demonstrat în mai multe rânduri, în trecut, că desfăşoară activităţi teroriste în afara propriilor frontiere”, a declarat ziarului Süddeutsche Zeitung Marc Henrichmann.

„Măsuri de represalii, ale unor celule iraniene adormite în Europa nu pot să fie excluse”, avertizează el.

Alertă maximă în SUA: FBI ridică nivelul de amenințare teroristă după atacul asupra Iranului

Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat săptămâna trecută nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a lansării atacului comun americano-israelian împotriva Iranului, au informat surse din cadrul agenţiei pentru postul Fox News.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a explicat pe reţeaua socială X că se află în „coordonare directă” cu agenţiile de informaţii şi forţele de ordine pentru a „monitoriza îndeaproape şi a dejuca orice ameninţare potenţială împotriva patriei”.

