Prezent în studioul Digi24, fostul președinte Traian Băsescu a făcut o analiză a ultimelor trei zile, timp în care în România au fost doborâte trei drone care au intrat în spațiul său aerian. „Practic, lupta cu drone nu se duce 1-1, se duce cu un roi. Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Nu poți face o conferință de presă pentru o dronă care se dărâmă cu praștia. Bine că am demonstrat că la una facem față. Urmează testul cu roiul”, a spus președintele Băsescu.

„Eu cred că testează capacitatea de ripostă. Au testat to tot timpul, iar acum au constatat. De asta au și venit. În 3 zile consecutive și de fiecare dată a fost un eșec al testului, să spunem. Deci România a făcut progrese. Pe de o parte. Pe de altă parte, una este să rezolv problema cu o dronă și alta cu un roi. Practic, lupta cu drone nu se duce unu la unu se duce cu roiuri, din care una scapă, una, două scapă și lovesc ținta. Deci lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm: Vai, ce eroi suntem. Cred că în nicio țară nu s-a întâmplat așa. Să iasă general cu patru stele, să facă conferință de presă pentru o dronă care în mod normal se dărâmă cu praștia”, a spus fostul președinte.

Traian Băsescu a mai spus că e bine că drona a fost doborâtă, indiferent de costuri.

„Și eu sunt de acord că nu e în regulă din punct de vedere al resurselor, să folosești rachete de pe un F16 împotriva unei drone foarte ieftine. Pe de o parte. Dar asta e doar dacă te uiți la prima parte a problemei. Dacă te întrebi și dacă nu o lovește nimeni și cade pe o școală, pe o creșă, pe o rafinărie, știu eu, pe un bloc, pagubele-s mult mai mari decât racheta pe care a tras-o pilotul de pe F16. Deci cred că abordarea corectă este foarte bine că au fost dărâmate dronele, indiferent care e costul în aer, că dacă ajunge la sol, s-ar putea să fie infinit mai mare decât costul rachetei pe care a tras-o”

Trebuie să convocăm NATO pe Articolul 4

„Deci, diplomatic, chemarea ambasadorului rus la MAE este maxim din ce putem face. Dacă lucrurile evoluează și ne depășesc, în primă fază trebuie convocat NATO pe Articolul 4. Consultări. Adică informați, toți, puși la curent cu resursele de reacție pe care le-ai și cerut. De data asta nu teoretic,de data asta avem întâmplări clare, evenimente care arată că este posibilă o escaladare. E posibil să ne trezim cu roiu și nu avem leac pentru el.”, a spsu fostul șef al statului.

Până una-alta, România trebuie să facă totul conform Articolului 3. Adică să se apere. „Articolul trei spune să fim pregătiți să ne apărăm cu ce avem, cu ce n-avem. Cu bâte, cu F-16, cu aliații care vin și ei să facă poliție aeriană. Deci cu francezii care sunt la Cincu, cu americanii care mai sunt pe la Kogălniceanu și la Deveselu și la Turda. Deci cu ce avem, trebuie să ne apărăm”, a mai comentat Băsescu.

Editor : Sebastian Eduard