Traian Băsescu, previziuni sumbre despre prețul petrolului: „Nu suntem atât de rău la cât de rău va fi în câteva luni. Va fi mai rău”

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu atrage atenţia asupra faptului că, având în vedere situaţia de pe piaţa mondială a petrolului, preţurile în România „încă sunt bune” comparativ cu ceea ce „se prefigurează”. El spune că statul ar trebui să îşi reducă din cheltuieli, şi „n-ar trebui să mai avem în funcţiune sute de autoturisme la Parlament, cheltuielile materiale drastic reduse, sporurile inventate scoase”.

Traian Băsescu este de părere că preţul, petrolului pe pieţele internaţionale va depăşi 120 de dolari barilul, dacă nu va fi redeschisă conducta din Arabia Saudită.

„Îmi permit să spun că, faţă de ce se prefigurează, preţurile încă sunt bune. Lipsa totală de ţiţei din Golf creează mari probleme în Europa. Gazele nu mai vorbim, vin doar din Statele Unite la preţuri mult mai mari decât cele din Rusia şi uite aşa au început discuţiile în Germania: hai să reluăm relaţia cu Rusia. Au apărut deja discuţii în Germania în sensul ăsta. Nu suntem atât de rău la cât de rău va fi în câteva luni. Va fi mai rău”, a afirmat Traian Băsescu într-o emisiune la România Tv, duminică seară.

Acesta susţine că şansa României de a avea ţiţei pentru rafinăriile din ţară este petrolul din Kazahstan.

„Noi avem o şansă, şansa pe care noi o avem este Kazahstanul. Dacă ruşii şi ucrainenii nu bombardează terminalul de la Novorossirsk noi vom avea rafinăriile în funcţiune şi atunci putem spera la un preţ rezonabil la combustibil”, spune Băsescu.

Fostul şef al statului atrage atenţia, în acest context, că este nevoie de reducerea cheltuielilor publice.

„Totuşi nişte bani există şi ar trebui bine prioritizaţi. Adică n-ar trebui să mai avem în funcţiune sute de autoturisme la Parlament, cheltuielile materiale drastic reduse, sporurile inventate scoase deci trebuie să venim şi noi cu ceva în întâmplinarea diminuării şocului care va fi dacă noi nu facem nimic. Dacă stăm şi aşteptăm să vedem ce se întâmplă va fi groasă”, adaugă fostul preşedinte.

Editor : Sebastian Eduard