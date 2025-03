România trebuie să renunțe la lașitatea tradițională și să ajute Ucraina, iar cel mai bun mod de a face asta este să se înarmeze, este de părere Traian Băsescu, fost președinte al României.

Într-o intervenție la emisiunea Brifing de la Digi 24 Băsescu a afirmat că de acum încolo trebuie să ne garantăm singuri securitatea, să investim bani mulți și să devenim „o forță capabilă să descurajeze agresivitatea Rusiei”.

Declarațiile au fost făcute în urma summitului apărării de la Londra unde liderii europeni și nu numai au încercat să ajungă la un numitor comun în privința păcii din Ucraina.

„Nu știu dacă va fi posibil ca trupe occidentale, trupe ale statelor membre NATO, indiferent ce etichetă le punem, să fie acceptate de Rusia ca forțe de menținere a păcii. Dar dacă va fi, convins că vor fi destul e state care vor furniza trupe, România trebuie să iasă din lașitatea ei tradițională. Că ce a făcut? Doar a vânturat grâu ucrainean și spunem că i-am ajutat de ne-am spetit. A trebuit să ne dea cineva și banii pentru bateria Patriot pe care am pus-o la dispoziția Ucrainei. Deci și România va trebui să iasă din lașitatea care este recunoscută. Să nu credeți că astăzi noi am fost la Londra pentru că avem merite majore în sprijinirea militară a Ucrainei”, a spus Băsescu.

„Nu, am sprijinit mișcarea cerealelor și cam atât am făcut. În prima parte, am dat căști și veste antiglonț. Deci n-am făcut mare lucru pentru armata ucraineană. Va trebui să ieșim din această șmecherie tipic românească. Și nu mă interesează alegerile prezidențiale. Cei care sunt în funcție acum, dacă n-au curaj să ia decizii, atunci când va fi momentul (că nu spune nimeni că mâine trebuie să decidă că trimit trupe în Ucraina). Dar la momentul deciziilor, cei care n-au curat să le ia, să demisioneze. Că mod cert vor se vor găsi oameni politici care să facă ce trebuie”.

„Aduceți-vă aminte că noi ne-am făcut că ținem secret sprijinul pe care îl dăm Ucrainei. În baza acestui „noi ținem secret”, noi ne-am putut permite să nu facem mare lucru - ca să limpezim lucrurile. Deci va trebui să facem tot ce se poate, iar eu vă spun că cel mai important lucru pe care îl putem face pentru Ucraina este să ne înarmăm.

Noi suntem o vulnerabilitate NATO pe flancul estic, spre deosebire de Polonia, care este un furnizor de securitate. Noi suntem o vulnerabilitate din cauza lipsei de dotare a armatei”, a mai adăugat președintele.

Editor : S.S.