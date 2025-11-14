Live TV

Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de euro, pentru că a fost anchetat nejustificat

Traian Berbeceanu, fost şef al Brigăzii de Combatere a criminalităţii Organziate Alba, obţine în instanţă daune morale de 200.000 de euro şi daune materiale în urma dosarului în care a fost anchetat nejustificat pentru represiune nedreaptă. Decizia Tribunalului Alba nu este definitivă.

Poliţistul a dat în judecată statul român după ce, în anul 2016, a fost achitat într-un dosar penal care s-a dovedit a fi „fabricat”, scrie News.ro.

„Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocate de pârâtul Statul Român- prin Ministerul Finanţelor , prin întâmpinare. Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamantul Berbeceanu Traian, în contradictoriu cu pârâtul statul român- prin Ministerul Finanţelor reprezentat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara- prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara. Obligă pe pârâtul Statul Român- prin Ministerul Finanţelor să plătească reclamantului Berbeceanu Traian despăgubiri civile în cuantum de 200.000 euro- echivalent în lei la data plăţii la cursul BNR, reprezentând daune morale, precum şi suma de 152.252 lei cu titlu de daune materiale, sume ce se vor actualiza cu rata inflaţiei la data plăţii, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data introducerii acţiunii, respectiv 12.09.2024, şi până la achitarea lor efectivă. Obligă pe pârâtul Statul Român- prin Ministerul Finanţelor să plătescă reclamantului suma de 11.900 cu titlu de cheltuieli de judecată”, este sentinţa pronunţată vineri de Tribunalul Hunedoara.

Sentinţa nu este definitivă, putând atacată cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Poliţistul a dat în judecată statul român după ce, în anul 2016, a fost achitat într-un dosar penal care s-a dovedit a fi „fabricat”.

Traian Berbeceanu a stat în arest aproape o lună, din 24 octombrie până în 26 noiembrie 2013, în dosarul deschis pe numele lui de DIICOT Alba fără a avea probe, acuzaţia fiind de sprijinire a unei grupări suspectate de evaziune fiscală de peste 3,5 milioane de lei cu produse petroliere. După arestarea sa, Berbeceanu a fost schimbat din funcţie şi trimis, din decembrie 2013, să lucreze la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara.

În 1 noiembrie 2013, dosarul lui Traian Berbeceanu a fost preluat de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Alba la Structura Centrală a DIICOT. În iulie 2014, Traian Berbeceanu a fost trimis în judecată pentru luare de mită, sprijinire a unui grup infracţional organizat, fals în declaraţii, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la delapidare.

În paralel, procurorii DNA au început o anchetă privind “fabricarea” dosarului lui Berbeceanu de către DIICOT Alba, prin care şeful de atunci al Direcţiei Ioan Mureşan, ajutat de Nicolaie Cean şi Alin Mirel Muntean, au vrut să îl reducă la tăcere pe fostul şef al BCCO Alba şi să obţină de la acesta materiale despre care credeau că i-ar fi putut incrimina.

În 16 iulie 2014, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie i-au trimis în judecată, sub control judiciar, pe Ioan Mureşan procuror şef al DIICOT Alba la data faptelor, pentru abuz în serviciu, represiune nedreaptă şi fals intelectual, pe Nicolaie Ioan Cean, fost procuror DIICOT în perioada 7 decembrie 2009 - 15 august 2013, ulterior pensionat, pentru complicitate la abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie, şi pe Alin Mirel Muntea, atunci ofiţer de poliţie judiciară în cadrul BCCO Alba, pentru abuz în serviciu, fals intelectual şi complicitate la infracţiunea de represiune nedreaptă.

Procurorul Ioan Mureşan şi ceilalţi doi inculpaţi au fost achitaţi definitiv de instanţa supremă, Berbeceanu a dat în judecată statul, primind restanţe salariale în cuantum de 1,4 milioane de euro, după ce a fost suspendat din funcţie aproape 10 ani în perioada 17 iulie 2014 – 22 aprilie 2024.

 

