Incidentul a avut loc pe linia de tramvai 32, în zona Mărgeanului.Tramvaiul mergea spre Depoul Alexandrei, însă pe traseul acestuia, potrivit STB, s-a produs un scurt circuit la siguranța electrică de deasupra tramvaiului, iar acest eveniment s-a extins în cabina vatmanului.
Imediat au luat foc mai multe cârpe, haine și bucăți de plastic care s-au topit în urma acestui incident.
În urma incientului, vatmanul ar fi cerut să meargă la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare și pentru a vedea dacă medicii cer să fie internat mai departe.
Între timp, s-a făcut o comisie tehnică de urgență la nivelul STB pentru a fi analizate împrejurările în care s-a petrecut incidentul.
Pe viitor se face în paralel și o anchetă, întrucât societatea de transport spune că tramvaiul ar fi avut toate reviziile tehnice făcute și totul ar fi fost în parametri normali atunci când vehiculul a plecat pe traseu.