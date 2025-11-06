Live TV

Video Tramvai cuprins de flăcări în Capitală

Data publicării:
tramvai

Un incident grav s-a produs în Capitală. Un tramvai a fost cuprins de flăcări, iar vatmanul a ajuns la spital.

Incidentul a avut loc pe linia de tramvai 32, în zona Mărgeanului.Tramvaiul mergea spre Depoul Alexandrei, însă pe traseul acestuia, potrivit STB, s-a produs un scurt circuit la siguranța electrică de deasupra tramvaiului, iar acest eveniment s-a extins în cabina vatmanului.

Imediat au luat foc mai multe cârpe, haine și bucăți de plastic care s-au topit în urma acestui incident.

În urma incientului, vatmanul ar fi cerut să meargă la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare și pentru a vedea dacă medicii cer să fie internat mai departe.

Între timp, s-a făcut o comisie tehnică de urgență la nivelul STB pentru a fi analizate împrejurările în care s-a petrecut incidentul.

Pe viitor se face în paralel și o anchetă, întrucât societatea de transport spune că tramvaiul ar fi avut toate reviziile tehnice făcute și totul ar fi fost în parametri normali atunci când vehiculul a plecat pe traseu.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Sulf industrial granule
3
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
tanc Arici
5
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații...
Investiție de peste 7.000.000 €! Gică Popescu: ”Nu vrem să ne oprim. O să aveți parte de surprize”
Digi Sport
Investiție de peste 7.000.000 €! Gică Popescu: ”Nu vrem să ne oprim. O să aveți parte de surprize”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bani lei
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
„Clanul Putin”. Funcțiile în care dictatorul rus și-a plasat zeci de...
guvern
Guvernul a dat bani de la Fondul de Rezervă pentru angajații DGASPC...
FILE PHOTO: IAEA expert mission visits Zaporizhzhia Nuclear Power Plant
„Occidentul pregătește un nou Cernobîl în Ucraina”. Spionii lui Putin...
Ultimele știri
Decizie istorică la Washington. Pentagonul vrea să trimită trupe la o bază militară din Damasc
Un fost șef NATO atenționează că Ucraina riscă un „război fără sfârșit” dacă Europa nu crește presiunea asupra Rusiei
Cine este noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice. Claudiu-Lucian Pop îi urmează cardinalului Mureșan
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
N13 PIETON LOVIT DE CABLU-TEL DIR_00040
Grav accident în București. Un camion a rupt cablurile rețelei de tramvai: o femeie rănită. Circulația blocată pe mai multe linii
Romanian Police Car (Politia Rutiera) in Bucharest traffic, Romania, 2023
Profesor de canto din București, arestat după ce a abuzat sexual două eleve de 13 ani. Bărbatul preda și la Craiova
Instalație de gaze.
Distrigaz anunță lucrări de mentenanță în București. Furnizarea gazelor va fi oprită pentru aproape 20.000 de consumatori
mosteanu nato
Ionuț Moșteanu, mesaj la deschiderea forumului NATO: Liniile de producție sunt noile frontiere. Ne revitalizăm industria de apărare
BUCURESTI - MIHAI BRAVU SANTIER TERMOFICARE - PMB - 5 SEP 2024
Bucureştenii din zonele Obor, Dacia, Floreasca nu vor mai avea probleme cu apa caldă, anunță Bujduveanu
Partenerii noștri
Pe Roz
Tori Spelling a divorțat oficial de soțul cu care are cinci copii. Se gândea de 15 ani la separare: "N-ar fi...
Cancan
Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: 'Este o durere permanentă!'
Fanatik.ro
Fotbalistul cu origini românești de la Basel a dezvăluit de ce nu mai vine atât de des în România: „Țara este...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Marius Șumudică l-a rugat în direct pe Mihai Rotaru să-și salveze jucătorul: „Ne ocupăm cu mare atenție de...
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Cât de des trebuie spălate prosoapele? Strâng multe bacterii în câteva ore
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Parlamentul îngroapă o creștere de pensie de care ar fi beneficiat sute de mii de pensionari. Nou aviz negativ
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...