Tramvaiele Tatra din București au fost retrase din circulație. Primarul Ciprian Ciucu: Au transportat mai multe generaţii de călători

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit cu seniorii Depoului Militari, care au muncit în condiţii extrem de grele în anii '70 şi '80 pentru a repara tramvaiele Tatra, edilul anunţând că aceste tramvaie nu vor mai circula pe liniile din Bucureşti. El spune că mai sunt aproximativ 30 de astfel de vagoane, iar cele aflate în stare bună vor fi păstrate pentru viitorul Muzeu al Transportului Public.

„Astăzi ne luăm rămas-bun de la tramvaiele Tatra, care, după 53 de ani în care au transportat mai multe generaţii de călători, nu vor mai circula pe liniile din Bucureşti. Mai avem aproximativ 30 de astfel de vagoane. Cele aflate în stare bună vor fi păstrate pentru viitorul Muzeu al Transportului Public”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

El precizează că ştia de faptul că există o comunitate a pasionaţilor de tramvaie, dar nu şi-a închipuit că este atât de numeroasă.

„Foarte multă lume, foarte mulţi tineri au venit astăzi la Depoul Militari pentru a face un ultim drum prin Bucureşti cu un tramvai Tatra. Mi-a făcut o mare plăcere să-i întâlnesc şi pe seniorii Depoului Militari, cei care au muncit în condiţii extrem de grele în anii '70 şi '80 pentru a repara aceste tramvaie şi a le putea scoate zilnic pe traseu. Mi-au arătat albume cu fotografii şi au depănat amintiri. Şi astăzi ţin legătura şi formează un colectiv frumos”, povesteşte Ciucu.

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Editor : A.M.G.