Linia corporatiștilor se redeschide în luna decembrie, a anunțat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Astăzi, 28 noiembrie, au început probele, iar în perioada următoare va fi pusă în funcțiune pentru călători în funcție de rezultatele testelor. Ruta va fi deschisă cu câteva elemente nefinalizate, precum adăposturile pentru călători din stații.

„Tramvaiul corporatiștilor intră în probe pe linia 5 Tramvaiul 5 revine în nordul Capitalei, pe șine modernizate, cu vehicule noi, mai silențioase și mai confortabile. Pentru zeci de mii de bucureșteni care fac naveta spre birourile din nord, linia 5 devine o alternativă reală la mașina personală. Din decembrie repunem tramvaiele în mișcare pe linia 5”, a anunțat pe Facebook primarul interimar al Bucureștiului.

Linia 5 a fost suspendată în urmă cu 8 ani, fiindcă necesita modernizare de urgență. În 2022, a fost repusă în circulație pentru scurt timp, fără nicio reparație. Ulterior, ruta a fost închisă din nou, iar acum doi ani au fost demarate procedurile pentru repararea liniei.

Din 2024 și până acum au fost modernizați circa 8 kilometri, printr-un contract în valoare de 140 de milioane de lei. Deși termenul de finalizare era de 12 luni, constructorul a sistat lucrările din pricina datoriilor pe care le avea primăria. Astfel, lucrările au fost finalizate cu opt luni întârziere.

„Primăria a plătit până acum 100 de milioane de lei. Mai are de plătit încă 40 de milioane. Nicio linie nu seamănă una cu alta. Aici, de exemplu, este o substație, care numai substația costă vreo 15 milioane de lei, 3 milioane de euro”, a spus Marin Mândrilă, constructor.

În cadrul lucrărilor au fost modernizate șinele de tramvai, au fost realizate cele 15 persoane, a fost modernizat sistemul de iluminat și cel electric.

Întrebat dacă pe linia 5 vor circula tramvaie vechi sau noi, Constantin Tobescu, purtătorul de cuvânt al STB, a declarat: „Deci, în prezent, după această probă tehnică se va clarifica, se vor suprapune absolut toate elementele, astfel încât se va lua decizia corectă pentru un traseu în siguranță”.

„Este foarte bună, mai ales pentru tinerii ăștia care lucrează în Pipera. Da, în zona Pipera, e foarte bună linia. E bine că s-a făcut, însă durează mult. În China se face o cale ferată de 6.000km în șapte-opt luni de zile”, a spus un trecător.

Constructorul mai are de amplasat adăposturi pentru călători, iar acestea vor veni abia în luna martie, din China. Unul costă în jur de 6.000-7.000 euro. Probele de pe linia 5 au fost întrerupte vineri de un șofer, care și-a parcat mașina neregulamentar.

