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Transelectrica avertizează asupra unor tentative de fraudă - mesaje tip SMS cu privire la deconectare: Atenție! Ignoraţi solicitarea

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Foto: Profimedia
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Transelectrica informează cu privire la un nou val de tentative de fraudă, sub forma unei campanii de atacuri de tip SMishing, în care se foloseşte numele societăţii. Concret, consumatorii primesc mesaje tip SMS prin care sunt informaţi că le sunt deconectate serviciile din cauza neplăţii facturii de energie electrică.

„În cazul în care primiţi un astfel de mesaj, vă rugăm să ignoraţi solicitarea”, precizează Transelectrica, care menţionează că nu este furnizor de energie electrică pentru consumatorii casnici.

„Atenţie! Nu accesaţi linkuri care utilizează identitatea Transelectrica! Informare cu privire la un nou val de tentative de fraudă, sub forma unei campanii de atacuri de tip #SMishing, ce uzează numele companiei Transelectrica SA. Cum funcţionează această campanie frauduloasă? Sunteţi contactaţi prin mesaje tip SMS şi informaţi că serviciile dumneavoastră vor fi deconectate din cauza neplăţii facturii de energie electrică. In cazul în care primiţi un astfel de mesaj, va rugăm să ignoraţi solicitarea!”, precizează,  joi, pe Facebook conducerea Transelectrica, potrivit News.ro.                                           

Compania atrage atenţia că CNTEE Transelectrica SA este operatorul naţional al reţelei electrice de înaltă tensiune şi nicidecum unul dintre furnizorii de energie electrică. Transelectrica „nu emite niciodată facturi către consumatorii casnici şi nu trimite niciodată somaţii de plată către consumatorii casnici!”, arată conducerea societăţii.

Editor : Liviu Cojan

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