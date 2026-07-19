Transporturi agabaritice pe drumurile din România, duminică după-amiază. Pe ce trasee vor circula convoaiele

Mai multe transporturi agabaritice vor circula duminică după-amiază pe drumurile naționale și județene din România, anunță Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Vehiculele vor fi însoțite de echipaje ale Poliției Rutiere, iar șoferii sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor și să circule cu prudență.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC, unul dintre transporturi va pleca din Portul Galați și va traversa municipiul Galați. Este vorba despre două convoaie, fiecare format din câte două camioane, cu lungimi de 41, respectiv 89 de metri, înălțimea de 5,01 metri și mase totale de 121 și 128 de tone. Acestea vor circula pe DN 2B, DN 26, DN 24D și DJ 261A.

Alte două transporturi agabaritice vor pleca din Punctul de Trecere a Frontierei Agigea spre județul Buzău. Fiecare este format din câte un camion cu înălțimi cuprinse între 5,12 și 5,17 metri și va urma traseul PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – DN 2A – DN 2 – DN 2B – DJ 261A.

Tot duminică va circula și un transport agabaritic pe ruta Nădășelu, județul Cluj – Smeeni, județul Buzău. Convoiul este format dintr-un camion cu masa de 98 de tone și va parcurge traseul DN 1F – A3 – A10 – A1 – DN 1 – A3 – A7 – DN 2 – DN 2C.

Centrul INFOTRAFIC precizează că toate transporturile vor fi însoțite de echipaje ale Poliției Rutiere pentru asigurarea siguranței circulației. Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile echipajelor aflate pe traseu și să adapteze viteza la condițiile de drum și de trafic, pentru evitarea incidentelor.

Editor : M.I.