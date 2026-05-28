Video „Trebuia să fiu cu copiii mei”. Mărturia cutremurătoare a mamei celor doi bărbați morți în tragedia din Târgu Jiu

Foto: Captură video Digi24

Apar detalii cutremurătoare în cazul crimei din Târgu Jiu, unde o bunică și cei doi nepoți ai săi au fost găsiți morți în casă. Ipoteza înaintată este că unul dintre bărbați și-ar fi ucis bunica și fratele, după care s-ar fi sinucis. Mama celor doi copii susține că, dacă ar fi fost acasă în momentul tragediei, poate ar fi reușit să prevină conflictul.

Vecinii au spus că bunica ar fi fost ținta nu doar a nepotului care ar fi principalul suspect, ci chiar a fiicei sale. Ipoteza înaintată este că unul dintre bărbați și-ar fi ucis bunica și fratele, după care s-ar fi sinucis. 

Rudele familiei au declarat că nepotul în vârstă de 39 de ani ar fi fost plecat în străinătate, iar, la revenirea în țară, el ar fi suferit o depresie. Acesta ar fi fost și motivul pentru care s-a baricadat în camera în care stătea. Ușa era închisă cu lacăt, iar geamul era acoperit în totalitate.

Mama celor doi bărbați a spus: „Trebuia să fiu la mine, acasă, cu copiii mei. Poate puteam să previn, să, nu știu, să fac ceva, să aplanez un conflict care ar fi apărut”. 

Verișoara femeii care a fost găsită moartă a afirmat că el a fost și internat la psihiatrie. Întrebată pe ce motiv se certau, aceasta a spus: „Pentru că ea nu mai putea să-i țină, erau de atâția ani, de 16 ani, erau patru adulți”. 

În casă locuiau cei doi nepoți, mama lor și bunica. Înainte cu o zi de tragedie, bătrâna a mers la poliție să reclame că este agresată de fata ei. A fost deschis dosar penal și a fost emis ordin de protecție provizoriu, fără monitorizare electronică, pentru că le-ar fi spus polițiștilor că nu se descurcă cu dispozitivele electronice. După acest episod, fata bunicii a plecat din apartament.

„Femeia de 83 de ani a declarat că nu are conflicte cu aceștia și că unul dintre ei, cel în vârstă de 39 de ani, i-ar fi adresat cuvinte și expresii jignitoare, în urma cu aproximativ 2 luni.  A fost întocmit formularul de evaluare a riscului, însă nu a rezultat un risc iminent, iar femeia nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu și nu a formluat plângere, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanței de judecată”, a afirmat Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt IPJ Gorj.

Anchetatorii au ridicat probe pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul.

În caz de urgenţă, apelaţi numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice - 0800.500.333

