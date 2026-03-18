Evoluția rapidă a Inteligenței Artificiale transformă piața muncii. Tinerii își aleg acum facultatea cu gândul la joburi care încă nu există. Analizele realizate la nivel mondial arată că aproape jumătate dintre competențele profesionale actuale se vor modifica în următorii ani, iar inteligența artificială va influența majoritatea locurilor de muncă existente. „Trebuie să ne adaptăm”, sunt de părere tinerii aflați la început de drum.

Peste 60% dintre locurile de muncă existente vor fi afectate într-o anumită formă de Inteligența Artificială, arată datele World Economic Forum. Unele profesii se vor transforma, iar altele vor dispărea complet, ceea ce-i face pe tineri să se orienteze către programe de studii care să-i pregătească pentru epoca AI.

„Aș vrea să și învăț mai multe despre zona de AI, ca să pot să o folosesc atât în carieră, cât și în viața de zi cu zi”, spune o tânără.

„Eu, momentan, sunt în ultimul an de licență la Comunicare și Relații Publice și, cumva, știu că pe domeniul acesta a intervenit foarte mult partea de AI. Va fi un tool foarte, foarte important!”, e de părere o altă tânără.

Specialiștii spun că aproximativ 85% dintre joburile care vor exista la nivel global în 2030 nu au fost încă inventate, astfel că educația nu mai înseamnă doar un proces de acumulare de informații, ci un adevărat antrenament de adaptare.

„Chit că ne place, chit că detestăm AI, chit că-l iubim, că-l folosim sau îl boicotăm, trebuie să ne adaptăm! Este singura noastră șansă pentru supraviețuire, adaptarea”, e de părere un tânăr.

Și universitățile trebuie să țină pasul cu Inteligența Artificială. În străinătate, studenții învață deja noile tehnologii, pentru că aproape jumătate dintre competențele profesionale din prezent se vor modifica în următorii ani.

„Avem programe noi de AI în business, cum să implementăm AI-ul în diferite sectoare și diferite industrii. Trebuie să știm doar cum să-l folosim, în special AI în business, logistică și management vor fi foarte de viitor”, spune Zoran Novacovici, de la SRH University Germany.

Multe universități din străinătate sunt prezente la cel mai mare târg educațional din Europa de sud-est organizat, zilele acestea, la Timișoara.

„Univesitățile încearcă să se alinieze cu viitorul și încearcă să adauge, să intervină cu programe noi strict concentrate pe inteligența artificială. A crescut foarte mult interesul, în mod special pentru țările nordice. Acolo taxa de școlarizare e zero”, spune Marina Gogioiu, organizatorul târgului.

Și universitățile din România încep să schimbe programele de studii pentru noile cerințe. Se fac cursuri de inteligență artificială la Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Târgu-Mureș sau București.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia