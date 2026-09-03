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Trecerea Dunării cu bacul între Isaccea şi Orlivka a fost reluată după atacurile rusești de marți

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Punctul de frontieră atacat. Foto Serviciul Frontierei de Stat al Ucrainei
Punctul de frontieră Orlivka, atacat de drone rusești. Foto: Serviciul Frontierei de Stat al Ucrainei
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Garda de Coastă a anunţat joi că trecerea Dunării cu bacul între Isaccea (România) şi Orlivka (Ucraina) a fost reluată, etapizat, începând de miercuri seară. Traficul în punctul de frontieră se desfăşoară în condiţii de fluenţă pentru toate categoriile de autovehicule.

Punctul de trecere a frontierei Isaccea-Orlivka a devenit neoperaţional, în noaptea de luni spre marţi, din cauza atacurilor cu drone ale Rusiei, astfel încât tranzitul persoanelor de pe un mal pe celălalt al Dunării a fost suspendat.

„În acest moment, trecerea frontierei prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea - Orlivka se desfăşoară fără restricţii de circulaţie”, a precizat joi Garda de Coastă.

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Datele făcute publice de operatorul ucrainean al punctului de trecere a frontierei Isaccea-Orlivka arată că, de la escaladarea conflictului declanşat de Rusia în ţara vecină şi până la finalul primului trimestru al acestui an, punctul de trecere a frontierei aflat pe malul ucrainean al Dunării a fost distrus de patru ori de dronele folosite în timpul atacurilor.

Punctul de trecere a frontierei de la Isaccea este unul preferat de persoanele care tranzitează România spre Ucraina şi este deseori aglomerat pe partea românească, în condiţiile în care este drumul cel mai scurt spre Ucraina.

Vama românească se aglomerează frecvent în condiţiile în care Rusia atacă cu drone partea ucraineană, iar autorităţile din ţara vecină interzic tranzitul prin punctul de trecere a frontierei pentru siguranţa persoanelor.

Potrivit datelor furnizate Agerpres de Prefectura Tulcea, autorităţile aşteaptă în această perioadă aglomeraţie în zonă, în contextul în care se apropie Anul nou evreiesc, iar un oraş din ţara vecină găzduieşte un pelerinaj cu acest prilej.

Citește și: Momentul atacului asupra punctului de frontieră Orlivka-Isaccea, filmat de copiii ucraineni dintr-un autocar în tranzit prin România

Editor : B.P.

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