Trei accidente pe drumul expres dintre Pitești și Craiova. O mașină de pompieri s-a răsturnat în timp ce se deplasa la intervenție

DRDP Craiova anunţă, vineri seară, că circulaţia este blocată pe Drumul Expres 12, după producerea a trei accidente. În primul dintre este implicată o autospecială de pompieri, care s-a răsturnat în drum spre o intervenţie. Cinci pompieri au fost răniţi.

„Din cauza unui accident rutier, circulaţia rutieră pe DEx12, sensul Piteşti-Craiova, este închisă între nod Brosteni (legatura cu Albota) şi nod Negreni”, a transmis, vineri seară, DRDP Craiova, precizând că o maşină de pompieri s-a răsturnat.

ISU Olt a transmis că, pe timpul deplasării spre un accident rutier produs pe DX 12, în zona localităţii Lunca Corbului, o autospecială de stingere din cadrul Staţiei Scorniceşti s-a răsturnat pe carosabil.

„Toţi cei cinci membri ai echipajului sunt conştienţi, cu diverse traumatisme prin accident rutier, au fost evaluaţi la faţa locului şi au fost transportaţi la UPU Argeş”, a transmis ISU Olt.

DRDP Craiova a precizat că, pe acelaşi drum, în zona km 81, pe acelaşi sens de mers se circulă îngreunat din cauza unui autotren care a intrat în coliziune cu parapetele marginal.

În zona Ghercesti, pe acelaşi sens de mers, se înregistrează trafic cu dificultate din cauza unei tamponări între trei autoturisme.

Editor : Liviu Cojan