Live TV

Trei accidente pe drumul expres dintre Pitești și Craiova. O mașină de pompieri s-a răsturnat în timp ce se deplasa la intervenție

Data actualizării: Data publicării:
girofarul unei masini de politie
Foto: Shutterstock

DRDP Craiova anunţă, vineri seară, că circulaţia este blocată pe Drumul Expres 12, după producerea a trei accidente. În primul dintre este implicată o autospecială de pompieri, care s-a răsturnat în drum spre o intervenţie. Cinci pompieri au fost răniţi.

„Din cauza unui accident rutier, circulaţia rutieră pe DEx12, sensul Piteşti-Craiova, este închisă între nod Brosteni (legatura cu Albota) şi nod Negreni”, a transmis, vineri seară, DRDP Craiova, precizând că o maşină de pompieri s-a răsturnat.

ISU Olt a transmis că, pe timpul deplasării spre un accident rutier produs pe DX 12, în zona localităţii Lunca Corbului, o autospecială de stingere din cadrul Staţiei Scorniceşti s-a răsturnat pe carosabil.

„Toţi cei cinci membri ai echipajului sunt conştienţi, cu diverse traumatisme prin accident rutier, au fost evaluaţi la faţa locului şi au fost transportaţi la UPU Argeş”, a transmis ISU Olt.

DRDP Craiova a precizat că, pe acelaşi drum, în zona km 81, pe acelaşi sens de mers se circulă îngreunat din cauza unui autotren care a intrat în coliziune cu parapetele marginal.

În zona Ghercesti, pe acelaşi sens de mers, se înregistrează trafic cu dificultate din cauza unei tamponări între trei autoturisme.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
d trump saluta de pe scara air force one
2
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
ciprian ciucu in studioul digi24
3
Ciucu: Procentul propus pentru pensiile magistraților e maximal în UE. Dacă fixezi la...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
4
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
5
Trei persoane reținute în dosarul privind explozia blocului din Rahova: un angajat...
Ion Țiriac: ”Merită să stea 20 de ani după gratii”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Merită să stea 20 de ani după gratii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
racheta tomahawk lansata de pe o nava de razboi
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe...
sorin grindeanu
Grindeanu vorbește la Timișoara despre Ceaușescu și faptul că i-a...
toiu Matt Whitaker
Oana Țoiu, discuții cu ambasadorul SUA la NATO despre următorii pași...
U.S. President Donald Trump departs Tokyo
Donald Trump s-a decis: nu atacă terestru Venezuela. Armata SUA a...
Ultimele știri
Ucraina încearcă să contracareze infiltrările, ultima tactică a trupelor ruse, care strâng cercul la Pokrovsk şi Kupiansk
Cursa înarmării cu arsenal atomic: Donald Trump nu exclude efectuarea de teste nucleare subterane
Reacția lui Alexandru Muraru la cererea lui Simion de a primi protecție SPP: „O cacialma. Un huligan care pozează în victimă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Legs of a businessman walking on sidewalk
O țară europeană limitează viteza pietonilor la 6 km/h pentru a preveni accidentele pe trotuare
echipe de interventie la un accident rutier
Accident cu doi morţi în judeţul Iaşi. Un BMW s-a ciocnit cu un TIR, după ce şoferul autoturismului a depăşit pe linie continuă
ecusona al politiei romane
Infracționalitatea în scădere: Poliția Română raportează un declin de peste 12%
Screenshot 2025-10-23 093349
Incendiu violent pe autostrada A3. Un autotren a luat foc şi a ars în întregime
camion care loveste un autoturism
Imagini șocante pe un bulevard din Timișoara: Un autoturism a fost târât de un cap tractor zeci de metri
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Fanatik.ro
Tranzacție surpriză: Horațiu Potra a vândut cu 200 de lei o companie care îi aducea o jumătate de milion de...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
„S-a depășit orice limită!” Jucătoarele unui important club de fotbal, filmate pe ascuns la dușuri și în...
Adevărul
Țara în care cel mai cunoscut site pornografic își pierde masiv vizitatorii
Playtech
Cum profită unii de tragedia din Rahova. Afișele apărute pe străzi i-au revoltat pe locuitorii din zonă
Digi FM
Caz revoltător în Gorj. Doi tineri și-au vândut copilul de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro. Ce au făcut cu...
Digi Sport
Are o fiică de 70 de ani, un fiu de 5 ani și patru prieteni, însă doar unul mai e în viață. I-a spus soției...
Pro FM
Lili Sandu, spectaculoasă la 46 de ani. Doar în dresuri, body decoltat și pantofi cu toc cui, bruneta...
Film Now
Scandalul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, departe de a se fi terminat. Actorul cere instanței acces la...
Adevarul
O rachetă dezvoltată în secret de Moscova ar fi determinat retragerea SUA din tratatul INF. Arma a fost...
Newsweek
Mica Recalculare a pensiilor. Un pensionar a dat 1.200 lei pe adeverințe și a primit 80 lei în plus
Digi FM
Ce pensie încasează Elena Merișoreanu în 2025. Semnalul de alarmă tras de artistă: „Chiar nu vede nimeni că...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Sylvester Stallone, despre filmul în care a jucat și care „a prezis viitorul”. Pelicula face ravagii chiar și...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles