Live TV

Trei arestări după explozia blocului din Rahova: Un angajat Distrigaz și doi ai firmei chemate la verificări ajung după gratii

Data actualizării: Data publicării:
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Apartamente distruse de explozia din Rahova . Foto: Inquam Photos / Pană Tudor

Cei 3 suspecți din dosarul exploziei din Rahova au fost arestați preventiv. Este vorba de un angajat al Distrigaz şi doi angajaţi ai firmei care a verificat reţeaua de gaze de la blocul afectat de explozie. Ei vor ajunge în următoarele ore în spatele gratiilor.

Este vorba de un angajat al Distrigaz şi doi angajaţi ai firmei Amproperty Construct SRL din Bucureşti, compania care a verificat reţeaua de gaze de la blocul respectiv.

Potrivit portalului instanţelor, cele trei persoane inculpate în acest dosar sunt Mihai Burcea, Andrei Robert Soare şi George Daniel Costache.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au pus Distrigaz sub acuzare pentru distrugere din culpă, deoarece compania nu a trimis la blocul din Rahova o echipă de intervenţie pentru a lua măsurile de urgenţă după ce locatarii au reclamat miros de gaze și nu a întreţinut în condiţii de siguranţă sistemul de distribuţie a gazelor.

În cazul angajatului de la Distrigaz, s-a reţinut că, în data de 16.10.2025, în intervalul 07:54 - 09:19, în urma deplasării pentru o intervenţie de urgenţă în baza unei sesizări de miros de gaz la imobilul din str. Vicina, „în mod culpabil nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu prevăzute de instrucţiunile de lucru, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului (defect pe reţeaua de distribuţie gaze naturale), respectiv nu a luat măsuri de siguranţă şi nu a comunicat cu şefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate”.

De asemenea, acuzaţia adusă companiei Amproperty Construct SRL, precum şi a celor doi angajaţi ai firmei se referă la faptul că „aceştia nu şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute de a anunţa imediat operatorul de distribuţie, de a localiza defectul şi de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil şi sosirea echipei operatorului de distribuţie, precum şi de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale”.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
plen camera deputatilor
1
Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind prezența...
d trump saluta de pe scara air force one
2
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
3
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
Former NASA astronaut Buzz Aldrin makes his entrance with girlfriend Anca Faur at an Apollo 11 anniversary celebration dinner
4
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul...
ciprian ciucu in studioul digi24
5
Ciucu: Procentul propus pentru pensiile magistraților e maximal în UE. Dacă fixezi la...
ANAF a făcut analiza: lovitură de milioane pentru Gigi Becali
Digi Sport
ANAF a făcut analiza: lovitură de milioane pentru Gigi Becali
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
Scandal în coaliție pe salariul Oanei Gheorghiu. PSD: „Nu e caritate...
Piggybank Money Investment Schedule And Business
Condiția minimă pentru a lua salariu la o companie de stat: o ședință...
alin mastan jandarmerie (1)
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată...
sediul AUR vandalizat
Sediul central al AUR din Capitală a fost vandalizat. Momentul...
Ultimele știri
Scandal uriaș în Italia: tinerii din partidul Georgiei Meloni au cântat imnul fascist în fața unei filiale a formațiunii politice
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul
Premieră de la începutul războiului: un soldat rus capturat de către forțele Kievului va fi judecat în Lituania pentru crime de război
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Aproximativ 300 de bucureșteni au rămas fără gaze în Sectorul 2, după o avarie la o instalație comună.
Aproximativ 300 de bucureșteni au rămas fără gaze în Sectorul 2, după o avarie la o instalație comună. Reacția Distrigaz
robinet gaz
1.000 de locuințe au rămas fără gaze în Sectorul 1, din cauza unei avarii provocate de o firmă de construcţii care făcea săpături
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Compania Distrigaz, pusă sub acuzare pentru explozia din Rahova. Cum motivează procurorii decizia
e0a4f30b-de91-4afe-8944-977c41bf295f
Cele trei persoane reţinute în dosarul exploziei din Rahova au fost duse în instanţă cu propunere de arestare preventivă
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Distrigaz, despre ancheta privind explozia din Rahova: Dacă vor fi demonstrate deficienţe, ne vom asuma întreaga responsabilitate
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Fanatik.ro
FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!”
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Ce transferuri vrea să facă Gigi Becali la FCSB! Lista anunțată în direct după discuția cu Mihai Stoica
Adevărul
Burduja: Rușii trebuie scoși urgent în afara sectorului energetic românesc. Inclusiv prin naționalizare
Playtech
Ce nu știi despre veniturile extrasalariale – când se lasă cu taxe și impozite suplimentare. Așa se...
Digi FM
Caz revoltător în Gorj. Doi tineri și-au vândut copilul de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro. Ce au făcut cu...
Digi Sport
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
Pro FM
Lili Sandu, spectaculoasă la 46 de ani. Doar în dresuri, body decoltat și pantofi cu toc cui, bruneta...
Film Now
Scandalul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, departe de a se fi terminat. Actorul cere instanței acces la...
Adevarul
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit acasă. Scapă de...
Newsweek
Mica Recalculare a pensiilor. Un pensionar a dat 1.200 lei pe adeverințe și a primit 80 lei în plus
Digi FM
Ce pensie încasează Elena Merișoreanu în 2025. Semnalul de alarmă tras de artistă: „Chiar nu vede nimeni că...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Sylvester Stallone, despre filmul în care a jucat și care „a prezis viitorul”. Pelicula face ravagii chiar și...
UTV
George Burcea candidează la Primăria Capitalei din partea partidului POT. Actorul făcea declarații acide în...