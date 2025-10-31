Trei arestări după explozia blocului din Rahova: Un angajat Distrigaz și doi ai firmei chemate la verificări ajung după gratii

Cei 3 suspecți din dosarul exploziei din Rahova au fost arestați preventiv. Este vorba de un angajat al Distrigaz şi doi angajaţi ai firmei care a verificat reţeaua de gaze de la blocul afectat de explozie. Ei vor ajunge în următoarele ore în spatele gratiilor.

Este vorba de un angajat al Distrigaz şi doi angajaţi ai firmei Amproperty Construct SRL din Bucureşti, compania care a verificat reţeaua de gaze de la blocul respectiv.

Potrivit portalului instanţelor, cele trei persoane inculpate în acest dosar sunt Mihai Burcea, Andrei Robert Soare şi George Daniel Costache.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au pus Distrigaz sub acuzare pentru distrugere din culpă, deoarece compania nu a trimis la blocul din Rahova o echipă de intervenţie pentru a lua măsurile de urgenţă după ce locatarii au reclamat miros de gaze și nu a întreţinut în condiţii de siguranţă sistemul de distribuţie a gazelor.

În cazul angajatului de la Distrigaz, s-a reţinut că, în data de 16.10.2025, în intervalul 07:54 - 09:19, în urma deplasării pentru o intervenţie de urgenţă în baza unei sesizări de miros de gaz la imobilul din str. Vicina, „în mod culpabil nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu prevăzute de instrucţiunile de lucru, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului (defect pe reţeaua de distribuţie gaze naturale), respectiv nu a luat măsuri de siguranţă şi nu a comunicat cu şefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate”.

De asemenea, acuzaţia adusă companiei Amproperty Construct SRL, precum şi a celor doi angajaţi ai firmei se referă la faptul că „aceştia nu şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute de a anunţa imediat operatorul de distribuţie, de a localiza defectul şi de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil şi sosirea echipei operatorului de distribuţie, precum şi de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale”.

