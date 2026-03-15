Trei avioane cisternă Boeing KC-135 Stratotanker ale Statelor Unite ale Americii au aterizat în România, la Baza 90. Ele urmează apoi să zboare apoi către Baza militară de la Mihăil Kogălniceanu, informează Digi24.

Trei aeronave au aterizat astăzi la Baza 90 din Capitală. Sunt practic primele aeronave care ajung la noi în țară, după ce România a aprobat solicitarea făcută de Statele Unite ale Americii prin care cerea să mute trupe în România trupe care vor participa la războiul din Orientul Mijlociu. Cele trei aeronave sunt acum la baza 90, vor fi realimentate, după care vor decola către Baza Mihail Kogălniceanu din județul Constanța. De acolo își vor începe practic misiunile de realimentare în aer. Sunt aeronave folosite pentru realimentare avioanelor de luptă precum F15, F22 sau F35.

Alte avioane ar putea urma. Pe lângă avioanele-cisternă, ar trebui să ajungă în țara noastră și sisteme de radare, de senzori done de supraveghere, dar și câteva sute de de militari.

Un război de durată

„Echipamentele care vor fi dislocate pe Mihail Kogălniceanu nu sunt esențiale pentru un război. Se profilează un război de uzură. Iranienii încearcă să-i provoace pe americani pentru operațiuni de cuceriri a insulilor de tip amfibii și într-o anumită măsură și operație terestră, ceea ce ar prelungi foarte mult războiul. În definitiv, Iranul urmărește continuarea dezechilibru energetic, iar pe de altă parte crearea unei atitudini anti-americane astfel încât ambele combinate să ducă la oprirea războiului. Iată de ce este important, că am deschis, în baza unui acord de cooperare în domeniul apărării, cooperarea cu Statele Unite. Ar trebui să avem mai multă deschidere la Washington, să sperăm că și după război”, a comentat la gen (r) Virgil Bălăceanu.

„Marea întrebarea este și, în mod firesc, ne-o punem și noi când se va încheia un asemenea război. Din punctul meu de vedere, sunt premisele unui război de uzură, ca atare importanța României, inclusiv a bazei de la Kogălniceanu, ca de altfel, importanța europenilor și aliaților Statele Unite vor câștiga teren. Statele Unite au început acest război plecând de la ideea că nu vor avea nevoie de aliați, că va fi suficientă coaliția între Statele Unite și Israel pentru a realiza scopurile militare. Din păcate, nu au avut clar modul în care trebuie să se încheie din punct de vedere politic un asemenea război și au apărut unele sincope”, a mai spus Bălăceanu.

