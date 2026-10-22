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Trei bărbaţi au vrut să fraudeze cu 100.000 de euro o casă de pariuri cu ajutorul unui inspector de la ONJN căruia i-au promis comision

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Foto: Poliția Română
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Din articol
Și-au recunoscut faptele şi au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei

Trei bărbaţi au încercat să fraudeze cu suma de 100.000 de euro o casă de pariuri. După ce reprezentanţii sălii de pariuri au refuzat plata biletelor despre care unul dintre ei susţinea că sunt câştigătoare, acesta, împreună cu doi complici, a apelat la un inspector de la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc căruia i-au promis 10% din câştig dacă îi ajută să obţină banii. Funcţionarul a anunţat autorităţile, iar inculpaţii şi-au recunoscut fapta, încheind acorduri de recunoaştere de vinovăţiei, relatează News.ro.

„Din probele administrate a rezultat că unul dintre inculpaţi plasase aproximativ 300 de bilete la o casă de pariuri, despre care susţinea că erau câştigătoare, câştigurile fiind evaluate la aproximativ 100.000 de euro. Operatorul de jocuri de noroc a refuzat, însă, plata, apreciind că biletele încălcau regulamentul de joc, şi a dispus restituirea sumelor mizate, motiv pentru care inculpatul a sesizat Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc cu mai multe petiţii, fiind nemulţumit de răspunsurile primite”, informează un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

În acest context, în perioada 3 august – 10 septembrie 2026 a apelat, prin intermediul celorlalţi doi inculpaţi,  la un inspector din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, despre care se considera că are influenţă asupra funcţionarilor cu atribuţii în soluţionarea petiţiilor.

Ancheta arată, de asemenea, că bărbatul a promis funcţionarului  zece la sută din câştiguri.

La data de 05.08.2026, inspectorul a denunţat faptele organelor de urmărire penală.

„Cei doi intermediari au iniţiat şi au menţinut legătura cu inspectorul, i-au transmis petiţiile, biletele de pariuri şi celelalte informaţii necesare şi au participat la negocierea condiţiilor financiare ale intervenţiei, unul dintre ei indicând drept «onorabil» şi «rezonabil» un procent de până la 10% din suma urmărită. La data de 10.09.2026, în cadrul unei întâlniri la care au participat toţi cei implicaţi, inculpatul în interesul căruia se realiza intervenţia a promis personal că îi va remite inspectorului suma totală de 10.000 de euro, în două tranşe, cei doi intermediari susţinând realizarea înţelegerii şi prezentându-se drept «garanţi» ai respectării acesteia”, se mai arată în documentul citat.

Și-au recunoscut faptele şi au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei

La jumătatea lunii trecute, a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de cei trei. Ei şi-au recunoscut faptele şi au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.

Prin fiecare dintre cele trei acorduri s-a stabilit pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere pe un termen de 3 ani, cu obligaţia prestării unei munci neremunerate în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, precum şi pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani.

Dosarele cu acordurile de recunoaştere au fost înaintate Tribunalului Bucureşti, faptele vizate fiind cumpărare de influenţă în cazul unuia dintre inculpaţi şi complicitate la această infracţiune pentru ceilalţi doi.

Editor : Liviu Cojan

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