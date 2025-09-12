Trei bărbați și o femeie, trimiși în judecată după ce au torturat un bărbat pentru a-i afla PIN-ul cardului. Victima a murit la spital

Trei bărbați și o femeie au fost trimiși în judecată după ce au torturat un bărbat în județul Ilfov pentru a-i afla PIN-ul de la cardul bancar.

După ce l-au bătut, autorii faptei au luat mai multe bijuterii și au fugit. În aceeași zi în care și-a lăsat victima în agonie, unul dintre agresori a mers la un bancomat din Tulcea și a încercat cardul pe care l-a furat.

Victima ar fi reușit să le povestească polițiștilor ce i s-a întâmplat. Le-a spus că o cunoaște pe inculpată. Apoi a intrat în comă, iar patru zile mai târziu a murit.

Bărbatul de 41 de ani i-ar fi povestit acesteia că are 80 de mii de euro puși într-un cont pe care-l avea alături de fosta soție, pentru copil. Într-o noapte, trei dintre inculpați au intrat cu cagule pe față în locuința bărbatului și au dat spargerea. Cel de-al patrulea individ ar fi ajutat cu vânzarea obiectelor furate.

