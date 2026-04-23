Trei bărbaţi trimişi în judecată pentru incendierea unei maşini în Capitală; la audieri nu au spus motivul

Trei bărbaţi din Bucureşti au fost trimişi în judecată pentru distrugere, fiind acuzaţi că au incendiat, în luna martie, un autoturism aflat într-o parcare din Sectorul 2. Cei trei se află în prezent în arest preventiv.

Incidentul a avut loc în noaptea de 22 martie 2026. Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere arată cum doi dintre inculpaţi se apropie de o parcare în care se aflau mai multe maşini, având o sacoşă asupra lor. Aceştia se opresc în faţa unui autoturism, scot un recipient, stropesc maşina cu lichid inflamabil şi îi dau foc.

„În noaptea de 22.03.2026, în jurul orei 04.13, în timp ce se afla în parcarea din spatele imobilului situat la adresa din mun. Bucureşti, sector 2, inculpatul V.V., beneficiind de sprijinul material al inculpatului V.E.A. (care i-a pus la dispoziţie un recipient în interiorul căruia se afla o substanţă lichidă inflamabilă) şi de sprijinul moral al inculpatului S.O.M., (care a asigurat supravegherea zonei), a provocat, prin incendiere, distrugerea autoturismului marca BMW, aparţinând persoanei vătămate T.E.”, transmite Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, potrivit Agerpres.

Ca urmare a propagării incendiului, au mai fost distruse, prin incendiere, alte trei autoturisme.

Conform unor surse din anchetă, cei trei indivizi nu au dorit să dea declaraţii în faţa procurorilor şi nu au spus care a fost motivul pentru gestul lor.

Proprietarul autovehiculului le-a relatat procurorilor că îl cunoaşte pe unul dintre inculpaţi, dar că nu a avut vreun conflict cu el.

Editor : Liviu Cojan