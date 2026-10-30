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Trei copii de 11, 12 și 13 ani, dispăruți în Sălaj. Zeci de persoane îi caută de peste 24 de ore. A fost emis RO-Alert

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masina politie
Foto: Captură Digi24
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Din articol
Căutări neîntrerupte în două județe. Autoritățile au emis RO-Alert Semnalmentele celor trei copii dispăruți Apelul polițiștilor către populație

Trei copii, cu vârste cuprinse între 11 și 13 ani, sunt căutați de peste 24 de ore, după ce au dispărut din localitatea Borla, județul Sălaj. Zeci de persoane din județele Sălaj și Cluj participă la operațiunile de căutare, iar autoritățile au transmis mesaje RO-Alert în ambele județe. Polițiștii fac apel la populație să ofere orice informație care ar putea ajuta la găsirea minorilor, relatează News.ro.

Cei trei copii, Rostaș Denis Antonio, în vârstă de 11 ani, Rostaș Ioan, de 13 ani, și Rostaș Raluca Mădălina, de 12 ani, au plecat voluntar, joi, 29 octombrie, de pe un teren viran din localitatea Borla, comuna Bocșa, județul Sălaj, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj.

Dispariția acestora a fost semnalată polițiștilor Secției 1 Poliție Rurală Zalău, în jurul orei 16:30. Cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale Sălaj.

Căutări neîntrerupte în două județe. Autoritățile au emis RO-Alert

Imediat după sesizarea dispariției, autoritățile au constituit o echipă operativă, iar căutările au continuat fără întrerupere. Zeci de persoane din județele Sălaj și Cluj sunt implicate în operațiunile de găsire a celor trei minori.

Pentru a facilita identificarea copiilor, autoritățile au transmis mesaje RO-Alert în ambele județe.

„În prezent, polițiștii desfășoară activități investigativ-operative și verificări specifice pentru depistarea minorilor și clarificarea situației acestora, acțiunile fiind concentrate în zonele în care aceștia s-ar fi putut deplasa sau în care există indicii că s-ar putea afla”, a transmis Poliția Sălaj.

Semnalmentele celor trei copii dispăruți

Potrivit polițiștilor, cei trei minori au următoarele semnalmente:

Rostaș Denis Antonio, 11 ani: are o înălțime de 1,55 metri, cântărește aproximativ 45 de kilograme, are ochii căprui, fața ovală și părul scurt. La momentul dispariției, purta o geacă neagră.

Rostaș Ioan, 13 ani: are o înălțime de 1,50 metri, cântărește aproximativ 45 de kilograme, are părul scurt și ochii căprui. La momentul dispariției, era îmbrăcat cu un trening gri.

Rostaș Raluca Mădălina, 12 ani: are o înălțime de 1,50 metri, cântărește aproximativ 50 de kilograme, are părul șaten și ochii căprui. La momentul dispariției, purta pantaloni roz cu o dungă neagră.

Apelul polițiștilor către populație

Polițiștii solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea celor trei copii și îi îndeamnă pe cei care dețin informații despre locul în care s-ar putea afla să contacteze imediat autoritățile.

„Facem apel către toate persoanele care pot oferi informații cu privire la locul în care s-ar putea afla cei trei minori să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru apeluri de urgență 112”, a transmis Poliția Sălaj.

Editor : Ș.A.

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