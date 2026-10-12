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Trei dintre răpitorii fetei de 12 ani luată de pe o stradă din Poroschia, Teleorman au fost prinşi şi reţinuţi

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Foto: Poliția Română
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Trei dintre răpitorii fetei de 12 ani luată cu o maşină de pe o stradă din comuna teleormăneană Poroschia au fost prinşi şi reţinuţi, informează IPJ Teleorman.

„La data de 12 octombrie a.c., fiind în continuarea cercetărilor, poliţiştii au depistat doi bărbaţi implicaţi în eveniment, iar în urma probatoriului administrat a fost dispusă măsura reţinerii faţă de aceştia”, a transmis, luni, IPJ Teleorman, potrivit Agerpres.

În cursul zilei de duminică, Poliţia a anunţat că a stabilit că fata a fost luată de patru persoane şi că a prins una dintre acestea.

„Poliţiştii au stabilit faptul că, în eveniment au fost implicate patru persoane. La data de 10 octombrie a.c., în urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reţinerii faţă de o femeie”, a precizat, duminică, IPJ Teleorman.

Fata de 12 ani a fost luată, vineri, de pe o stradă din comuna teleormăneană Poroschia fără voinţa ei şi urcată într-o maşină. Poliţia a declanşat mecanismul „Alertă răpire copil” şi a constituit o celulă de criză. De asemenea, poliţiştii au identificat unul dintre bărbaţii care s-ar fi aflat în autoturismul respectiv şi au continuat căutările. Fata a fost găsită în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar alerta răpire copil a fost ridicată. IPJ Teleorman a precizat, la acel moment, că minora nu a fost victima altei infracţiuni, în afară de cea menţionată anterior, respectiv răpirea.

Conform sursei citate, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanţelor în care s-a produs răpirea fetei, a tuturor persoanelor implicate şi luării măsurilor legale care se impun.

Editor : Liviu Cojan

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