Trei drone doborâte de piloții români în 48 de ore. Expert: NATO trebuie să suplimenteze capabilitățile în România

După a treia dronă doborâtă în trei zile consecutive, un fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională, spune că ar trebui adusă în discuție invocarea articolului 4 al NATO. George Scutaru - CEO New Strategy Center - este de părere că se impun și discuții în CSAT.

„Eu cred că ne apropiem spre situația în care România va trebui să ceară convocare a articolului 4, consultări oficiale la NATO, ținând cont de faptul că situația de securitate în Marea Neagră, în ceea ce privește securitatea României, se înrăutățește și NATO trebuie să suplimenteze, să spunem, capabilitățile în România. Această escaladare nu se va opri nici astăzi, nici mâine. Probabil o să vedem două sau trei drone care intră în teritoriu românesc. Să nu uităm că zona economică exclusivă nu este protejată de articolul 5 al NATO și noi avem multe nave implicate în proiectul Neptun Deep. Cred că ar trebui să ne gândim și la convocarea unei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care să vadă ce modificări legislative ar trebui făcute pentru a avea o misiune de securitate maritimă în zona economică exclusivă a României, pentru a ne proteja interesele economice și proiectele energetice de acolo.

Acum ar trebui să dovedim o coeziune politică. Vorbim de apărarea țării, de o presiune din partea unui stat agresor care se produce nu doar asupra Ucrainei, și vedem și asupra României și ar trebui să vedem și niște declarații politice din partea liderilor partidelor parlamentare care condamnă ferm asemenea acte din partea Federației Ruse. Dacă este nevoie să modificăm legislația pentru a ne apăra interesele economice în zona economică exclusivă, dacă tot se întrunește Parlamentul în sesiune extraordinară în august, poate adopta aceste modificări pe care CSAT-ul ar putea să le ia în calcul în zilele următoare”, a explicat George Scutaru.

Editor : A.P.