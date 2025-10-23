Trei ofițeri de poliție reținuți și unul în control judiciar, alături de alte persoane, pentru contrabandă cu mărfuri din Turcia

Procurorii DIICOT Caraş-Severin care instrumentează dosarul de contrabandă cu mărfuri aduse din Turcia au dispus reţinerea a 11 persoane şi plasarea sub control judiciar a altor şase, patru dintre inculpaţi fiind poliţişti din Timiş, unul având funcţie de comandă. La cele aproape 60 de percheziţii făcute miercuri s-au găsit bani, bijuterii, ceasuri de lux şi poşete de damă.

„La data de 23 octombrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş Severin au dispus reţinerea a 11 inculpaţi (dintre care trei ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Timiş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş) şi măsura controlului judiciar faţă de 6 inculpaţi (unul dintre aceştia ofiţer cu funcţie de comandă în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş), cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă, spălarea banilor, evaziune fiscală, divulgarea informaţiilor secrete de stat şi abuz în serviciu”, a transmis, joi, DIICOT.

Gruparea condusă de un cetăţean străin, specializată în comercializarea de bijuterii din metale preţioase

În urma percheziţiilor au fost găsite şi ridicate sume impresionante de bani, 8 ceasuri de lux (dintre care două din aur), 3 kilograme aur, peste 300 bijuterii (inele, pandantive, brăţări, lănţişoare, cercei), 4 bănuţi de aur, 5 poşete de damă (diverse mărci), 22 de laptopuri, unităţi de stocare a datelor, precum şi alte obiecte.

„Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Caraş Severin cu propunerea de arestare preventivă a 7 dintre inculpaţii reţinuţi. Faţă de alţi 4 inculpaţi, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Caraş Severin au luat măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile”, a mai precizat DIICOT.

Activităţile judiciare au fost realizate împreună poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin.

Un număr de 58 de percheziţii domiciliare au fost făcute miercuri de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Caraş-Severin, în judeţele Caraş-Severin, Timiş şi Arad, la o grupare de de contrabandişti care se ocupa cu vânzarea diferitelor mărfuri aduse din Turcia, la negru.

Poliţişti activi şi inactivi, implicaţi în reţea

Mai mulţi poliţişti activi şi inactivi erau implicaţi în reţea.

Potrivit sursei citate, pe parcursul anului 2024, în judeţul Timiş, s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, formată din peste 30 de membri, condusă de un cetăţean străin, specializată în comercializarea de bijuterii din metale preţioase, o parte dintre acestea fiind introduse ilegal în România din Turcia, cu eludarea prevederilor legale.

De asemenea, ar fi fost comercializate bijuterii contrafăcute, purtând mărci identice sau similare cu cele înregistrate legal.

„Bijuteriile ar fi fost introduse pe piaţă prin intermediul unor societăţi comerciale, controlate de membrii grupării, fără evidenţierea lor în documentele contabile şi fără a se achita obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat. Pentru ascunderea sursei ilicite a sumelor de bani obţinute şi a bunurilor tranzacţionate, persoanele implicate ar fi recurs la înregistrarea în evidenţele contabile de achiziţii fictive de pe teritoriul naţional, creditări cu sume nejustificate faţă de veniturile declarate, precum şi la achiziţia de bunuri imobile de valoare mare, pe numele unor persoane apropiate, considerate de încredere”, mai precizează IPJ Caraş-Severin.

Cercetările au arătat că unii membri ai grupării infracţionale organizate, motivaţi de câştigurile semnificative obţinute din activităţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, ar fi decis să îşi extindă operaţiunile ilegale.

„Astfel, aceştia ar fi introdus în România, tot din Turcia şi alte categorii de bunuri, precum articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi parfumuri, majoritatea inscripţionate cu însemnele unor branduri de renume, fiind însă produse contrafăcute. Mărfurile ar fi fost introduse în ţară prin evitarea controlului vamal şi ulterior ar fi fost comercializate în afara circuitului fiscal legal, cu scopul obţinerii unor profituri considerabile din vânzarea «la negru»”, a transmis IPJ Caraş-Severin.

Gruparea infracţională organizată ar fi prezentat o structură ierarhică de tip piramidal

Poliţiştii au constatat că gruparea infracţională organizată ar fi prezentat o structură ierarhică de tip piramidal, alcătuită din cinci paliere distincte, fiecare cu roluri bine determinate.

„Primul palier ar fi fost reprezentat de liderii grupării, respectiv coordonatorii grupurilor de societăţi comerciale implicate în comercializarea bijuteriilor din metale preţioase, care ar fi luat deciziile esenţiale privind direcţiile de acţiune ale reţelei. Al doilea palier ar fi fost compus din persoane, din cercul apropiat al liderilor, respectiv angajaţi în cadrul societăţilor controlate de aceştia, formal încadraţi în funcţii de lucrători comerciali, dar care ar fi exercitat atribuţii în sprijinul activităţii infracţionale. Palierul al treilea ar fi fost constituit din foşti şi actuali funcţionari publici cu statut special, iar ultimele două paliere ar fi inclus funcţionari publici din cadrul instituţiilor cu atribuţii de control şi supraveghere financiară, de protecţie a consumatorilor, precum şi angajaţi ai unor instituţii financiar-bancare cu responsabilităţi privind monitorizarea şi raportarea tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor”, precizează sursa citată.

Potrivit IPJ Caraş- Sevrin, cele mai multe dintre acţiunile de verificare desfăşurate la societăţile comerciale controlate de lider nu ar fi fost eficiente, întrucât acesta ar fi fost avertizat de către foşti angajaţi ai I.P.J. Timiş, pe baza informaţiilor furnizate de poliţişti activi, din cadrul aceluiaşi inspectorat, despre data, modul şi componenţa echipelor de control.

Bijuterii din aur oferite în schimbul asigurării protecţiei

Membrii grupării şi-ar fi activat diverse contacte în zona de operare, în rândul funcţionarilor, inclusiv a celor cu statut special din instituţii cu atribuţii de constatare şi sancţionare a faptelor de natură economică, precum şi în rândul lucrătorilor bancari responsabili de raportarea şi sesizarea tranzacţiilor suspecte în domeniile vizate.

„Pentru a putea continua activitatea infracţională, liderul grupării de criminalitate organizată ar fi recurs la două metode principale de protejare a reţelei prin coruperea funcţionarilor publici, respectiv oferirea directă de bijuterii din aur, în schimbul asigurării protecţiei (transmiterea periodică de informaţii referitoare la planificarea şi desfăşurarea controalelor, precum şi la obţinerea unor soluţii favorabile în cauzele aflate deja în curs) şi suportarea cheltuielilor aferente unor petreceri şi evenimente desfăşurate în restaurante sau cluburi, organizate în beneficiul unor angajaţi cu funcţii de decizie, în scopul de a determina o conduită profesională favorabilă intereselor grupării”, se araă în comunicat.

Editor : Liviu Cojan