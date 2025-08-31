Live TV

Video&Foto Trei persoane care s-au pierdut pe munte în județul Vâlcea au fost găsite. Niciuna nu era echipată corespunzător

541644812_774265248649931_2219961026792465268_n
Persoanele nu erau echipate corespunzător, iar una dintre ele a fost găsită desculță. Sursa foto: Facebook/Salvamont Brezoi

Trei persoane, care s-au pierdut sâmbătă pe munte, pe Valea Călinești, din județul Vâlcea, au fost găsite duminică. Cei doi adulți și un copil au cerut ajutor la 112, ulterior rămânând fără baterie la telefon. Salvamontiștii au plecat în căutarea lor și a fost folosită inclusiv o dronă cu termoviziune, dar fără succes. Duminică la ora 04:00, căutările au fost oprite și, ulterior, reluate dimineață, când persoanele au fost găsite tefere de autorități.

Cele trei persoane s-au pierdut sâmbătă pe munte pe Valea Călinești din județul Vâlcea au cerut ajutor la 112. Salvamontiștii au plecat în căutarea lor, însă misiunea le-a fost îngreunată de faptul că oamenii au rămas fără baterie la telefoane.

Sâmbătă, salvatorii au folosit o dronă cu termoviziune pentru a-i găsi, iar duminică dimineață căutările au fost oprite.

Oamenii, printre care și un copil, au fost găsiți teferi, după ce au fost reluate căutările, duminică dimineață.

Reprezentanții Salvamont Brezoi au anunțat că nicio persoană nu a fost rănită. Toate erau însă speriate, obosite și înfometate.

Persoanele nu erau echipate corespunzător, iar una dintre ele a fost găsită desculță.

