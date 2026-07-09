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Trei persoane au fost trimise în judecată după ce au înregistrat un nou-născut pe numele altei femei, nu pe al mamei

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bebelus in patut
Foto: GettyImages
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Doi soţi şi o femeie au fost trimişi în judecată de procurorii din Blaj pentru infracţiuni de fals săvârşite în legătură cu înregistrarea nereală a filiaţiei unui copil nou-născut, potrivit unui comunicat transmis, joi, Agerpres, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj.

"Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a rezultat că, în cursul anului 2023, una dintre inculpate, aflată în stare de graviditate şi confruntată cu dificultăţi materiale, a acceptat propunerea celeilalte inculpate de a-i încredinţa copilul după naştere, fără plata sau acceptarea vreunei sume de bani. Potrivit înţelegerii, la momentul naşterii, survenite la data de 18.06.2023 într-o unitate spitalicească din judeţul Sibiu, mama naturală s-a prezentat în faţa cadrelor medicale sub identitatea celeilalte inculpate, legitimându-se cu documentele de stare civilă ale acesteia, astfel încât toate înscrisurile medicale aferente naşterii au fost întocmite în mod necorespunzător adevărului", se menţionează în comunicat.

Potrivit Parchetului, ulterior, soţul inculpatei care şi-a asumat în mod nereal calitatea de mamă a completat şi semnat în fals o declaraţie în faţa funcţionarilor serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi s-a folosit de certificatul medical constatator al naşterii, obţinând certificatul de naştere al minorei, în cuprinsul căruia s-a atestat, contrar realităţii, că cei doi soţi sunt părinţii acesteia.

În baza actelor astfel falsificate, inculpata a solicitat şi a încasat alocaţia de stat pentru copii, în perioada 01.07.2023-30.11.2023, funcţionarii publici implicaţi fiind induşi în eroare cu privire la filiaţia reală a minorei.

Marţi, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj a dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a celor trei inculpaţi, în stare de libertate, pentru săvârşirea, în concurs real, a infracţiunilor de fals privind identitatea, fals în declaraţii şi uz de fals.

Prin rechizitoriu s-a solicitat instanţei de judecată desfiinţarea totală a nouă înscrisuri false, printre care certificatul medical constatator al născutului, înscrisurile medicale întocmite cu ocazia naşterii, declaraţia dată în faţa serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, certificatul de naştere al minorei şi actul de naştere încheiat în registrul de stare civilă, precum şi cererea şi decizia privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii.

Cauza a fost trimisă spre soluţionare Judecătoriei Mediaş, instanţa competentă să judece pe fond.

Editor : Liviu Cojan

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